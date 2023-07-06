Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Программа будет реализована при финансовой поддержке правительств Японии и Норвегии.

Заявки на участие в программе принимаются через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 20 июля 2023 года. Предоставить могут аграрии в 9 областях, наиболее пострадавших от войны: Сумской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

"В рамках программы каждый отобранный фермер получит 2 тонны семян озимых культур, достаточных для засева 10 гектаров земли. Заявители могут выбрать одну из двух озимых культур: пшеницу или ячмень", - рассказали в Минагрополитике.

"В программе могут участвовать только физические лица-предприниматели и физические лица, осуществляющие свою деятельность в вышеупомянутых областях и владеющие или арендующие сельскохозяйственные угодья площадью от 5 до 100 гектаров", - добавили в ведомстве.