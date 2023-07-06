Фермеры в 9 областях Украины получат от продовольственной организации ООН семена зерновых для осенней посевной
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) окажет поддержку украинским фермерам во время осенней посевной. Аграрии могут получить 2 тонны озимых семян
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
Программа будет реализована при финансовой поддержке правительств Японии и Норвегии.
Заявки на участие в программе принимаются через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 20 июля 2023 года. Предоставить могут аграрии в 9 областях, наиболее пострадавших от войны: Сумской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
"В рамках программы каждый отобранный фермер получит 2 тонны семян озимых культур, достаточных для засева 10 гектаров земли. Заявители могут выбрать одну из двух озимых культур: пшеницу или ячмень", - рассказали в Минагрополитике.
"В программе могут участвовать только физические лица-предприниматели и физические лица, осуществляющие свою деятельность в вышеупомянутых областях и владеющие или арендующие сельскохозяйственные угодья площадью от 5 до 100 гектаров", - добавили в ведомстве.
- 23 июня аграрии в Одесской и Николаевской областях начали сбор урожая .
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