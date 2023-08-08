Фермеры в 6 областях Украины могут получить от USAID семена озимого рапса: как подать заявку
Фермеры в 6 областях Украины могут получить от USAID семена озимого рапса. Регистрация на получение помощи началась в Государственном аграрном реестре (ГАР)
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
Так, правительство США через программу USAID АГРО бесплатно предоставит украинским агропроизводителям 1,700 посевных единиц семян озимого рапса, которых хватит для посева около 5,100 га культуры.
Участие в программе могут принять фермеры из Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областей (кроме временно оккупированных территорий).
Участники должны быть зарегистрированы как юридические лица или как ФЛП и обрабатывать от 5 до 500 га. Каждый участник сможет получить до 15 посевных единиц семян в зависимости от площади земли в возделывании.
"Помощь нацелена на области, где агропроизводители больше всего пострадали в результате войны. Семена помогут им получить следующий урожай и продолжать работу. А полученный доход направить на неотложные нужды хозяйств - восстановление и восстановление", - пояснили в Минагрополитики.
Регистрация на получение помощи уже началась в Государственном аграрном реестре (ДАР) и продлится до 18 августа или до исчерпания плановых объемов помощи. Заявки принимаются исключительно через ДАР, в разделе "Доступные программы" – "Рапс DEKALB. Программа USAID АГРО".
- В июле сообщалось, что продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) окажет поддержку украинским фермерам во время осенней посевной. Аграрии могут получить 2 тонны озимых семян.
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