Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Фермеры угрожают пикетировать визит Зеленского в Польшу из-за украинского зерно

Фермеры угрожают пикетировать визит Зеленского в Польшу из-за украинского зерно

4 апреля, 2023 вторник
00:27
Экономика

Фермеры в Польше, выступающие против импорта украинского зерна в страну, заявили, что могут пикетировать визит Зеленского, если власти не выполнят их требования

Об этом сообщает Interia.

Объединение польских фермеров Oszukana Wieś ("Обманутая деревня") на прошлой неделе заключило с правительством договоренность о выполнении 11 требований, включая усиление пограничного контроля, компенсации и льготные кредиты.

Но в понедельник фермеры заявили, что ни один из пунктов так и не был выполнен.

"Значительная часть товаров едет дальше без проверки. В лучшем случае проверяется каждый второй вагон. Термин "техническая пшеница" был отвергнут, потому что он звучал плохо. Его оставили без названия. Мы видим, что ничего не изменилось. Зачем было министру (сельскому хозяйству , – ред.) давать надежду, врать людям?" – утверждает Веслав Гринь, соорганизатор фермерских протестов.

"На границе как шло (украинское зерно, – ред.), так и идет. Даже ускоряется. Чтобы убедиться в этом, достаточно подъехать к Грубешеву или Дорогуску", – добавляет представитель Oszukana Wieś Марцин Собчук.

Поэтому во вторник фермеры возобновят протесты в селе Чернычин возле пограничного города Грубешев и не исключают, что могут устроить протесты во время визита Владимира Зеленского в Польшу в среду.

"Варшаве стоит переосмыслить этот вопрос. Если министр (сельского хозяйства – ред.) хочет, чтобы ему испортили визит в столицу в среду, мы можем это организовать. Так же, как и приезд украинского президента. Только я не думаю, что дело в этом . Есть много идей, но об этом еще рано говорить", – заявил Собчук.

  • 2 февраля польские фермеры уже блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок.
  • 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.
  • 29 марта премьер-министр Моравецкий заявил , что Польша обещает ввести правила, которые будут ограничивать наплыв украинского зерна в страну, объясняя это возможной дестабилизацией на рынке импорта.
Польша
Владимир Зеленский
зерно
Читайте также:
Збір підписів у Хмельницькому
2 апреля, 2023 воскресенье
Приход собора УПЦ (МП) в Хмельницком, где избили военного, перешел в ПЦУ. Духовенство сбежало
Євстратій Зоря
Автор Евстратий Зоря
3 апреля, 2023 понедельник
Избиение в Хмельницком: народ не хочет слушать, что говорят в УПЦ-МП
M142 HIMARS
3 апреля, 2023 понедельник
Контрнаступление ВСУ уже идет на отдельных направлениях, - Згурец
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.06
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
4 апреля
01:47
В Одесской области объявлена воздушная тревога и раздаются взрывы
01:22
Столтенберг предложил странам НАТО предоставлять Украине по €500 млн в год, - Bloomberg
00:54
Украина получит от Нидерландов очередной транш помощи на €274 млн
00:46
Обновлено
Дональд Трамп
Трамп прилетел в Нью-Йорк, где предстанет перед судом
00:16
Зеленский рассказал американским конгрессменам о ситуации на передовой и озвучил прогнозы ее развития
2023, понедельник
3 апреля
23:47
Россияне обстреляли громаду в Сумской области из миномета и гранатомета
23:23
"Подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель": Зеленский провел заседание Ставки
23:18
Губернатор Брянской области заявил, что Украина атаковала дронами одно из отделений УМВД
22:44
На вооружении Украины 5 бригад истребителей, - Игнат
22:25
Шольц заверил Санду, что Берлин поддерживает Молдову на пути вступления в ЕС.
21:57
Гендиректор ЮНЕСКО на Черниговщине встретилась с Зеленским и передала сертификат для Одессы
21:48
Эксклюзив
Коллобранты пакуют чемоданы и готовятся к эвакуации, - заместитель главы Бердянского райсовета Дудукалов
21:46
"Синий жук": DC выпустила трейлер фильма о новом супергерое из киновселенной
21:25
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Действия ВСУ в Бахмуте опровергают все заявления российских пропагандистов. Колонка Сергея Згурца
21:18
Играл винтовкой с братом: одесские врачи вытащили пулю из сердца 7-летнего мальчика
21:15
В составе миссии - женщина и темнокожий мужчина: NASA назвала имена астронавтов, которые облетят Луну
21:00
Обзор
Вагнеровцы "взяли" Бахмут, арест подозреваемой в убийстве Татарского и обвинение Украины, "другой" визит Зеленского в Польшу. Мировые СМИ об Украине 3 апреля
20:26
Россияне ударили авиабомбами по Бериславу в Херсонской области: повреждены здания предприятия
20:04
OPINION
Россия: призрак гражданской войны
20:00
Обзор
Победные новости 404 дня войны: контрнаступление ВСУ по отдельным направлениям началось, польские истребители уже в Украине
19:49
Сергей Наев
В ВСУ отреагировали на проверку боевой готовности армии Беларуси
19:49
США отправят новый пакет помощи для Украины уже на этой неделе, - Кирби
19:15
МВФ
Украина получила $2,7 млрд от МВФ в рамках новой программы поддержки
19:12
Россияне в Авдеевке попали в автобус, водитель ранен, пассажирка погибла
18:46
Оккупанты могут призвать на военную службу украинскую молодежь из ВОТ, - Федоров
18:43
В Херсонской области оккупанты составляют списки добровольцев, которые готовы "эвакуироваться" в Крым или в РФ, — Генштаб
18:19
Блоггеру-миллионнику Юрию Подоляке объявили подозрение за сотрудничество с Россией
18:09
Госдума РФ. Выступает Володин
Россия приостановила выплаты членских взносов в ОБСЕ
18:01
OPINION
Наше будущее как победителя — размытое и нечеткое
17:47
Зеленский наградил Чернигов отличием города-героя
17:39
Порошенко требует разорвать аренду с моспатриархатом по всей стране и принять закон о запрете РПЦ
17:37
Эксклюзив
нефть
Россия рекордно увеличила экспорт сырой нефти в марте, – главный редактор BlackSeaNews Клименко
17:35
Украина вернула из плена 12 человек, среди них пятеро тяжелораненых
17:31
В Варшаве открылся новый центр помощи для украинцев
17:26
Переселенцы и освобожденные из плена украинцы могут получить ваучеры на обучение: доступно более 70 профессий
17:10
Столтенберг призвал Россию освободить журналиста WSJ
16:55
Китайский воздушный шар таки собрал некоторые данные из военных объектов США, - NBC
16:50
Обновлено
Россия вывела в Черное море еще один носитель "калибров": количество ракет может достигать 16
16:46
Маск лишил The New York Times "синей галочки", за отказ платить за Twitter blue
16:36
"Не дадим себя запугать": Столтенберг прокомментировал намерение РФ разместить ядерное оружие в Беларуси
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV