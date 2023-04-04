Об этом сообщает Interia.

Объединение польских фермеров Oszukana Wieś ("Обманутая деревня") на прошлой неделе заключило с правительством договоренность о выполнении 11 требований, включая усиление пограничного контроля, компенсации и льготные кредиты.

Но в понедельник фермеры заявили, что ни один из пунктов так и не был выполнен.

"Значительная часть товаров едет дальше без проверки. В лучшем случае проверяется каждый второй вагон. Термин "техническая пшеница" был отвергнут, потому что он звучал плохо. Его оставили без названия. Мы видим, что ничего не изменилось. Зачем было министру (сельскому хозяйству , – ред.) давать надежду, врать людям?" – утверждает Веслав Гринь, соорганизатор фермерских протестов.

"На границе как шло (украинское зерно, – ред.), так и идет. Даже ускоряется. Чтобы убедиться в этом, достаточно подъехать к Грубешеву или Дорогуску", – добавляет представитель Oszukana Wieś Марцин Собчук.

Поэтому во вторник фермеры возобновят протесты в селе Чернычин возле пограничного города Грубешев и не исключают, что могут устроить протесты во время визита Владимира Зеленского в Польшу в среду.

"Варшаве стоит переосмыслить этот вопрос. Если министр (сельского хозяйства – ред.) хочет, чтобы ему испортили визит в столицу в среду, мы можем это организовать. Так же, как и приезд украинского президента. Только я не думаю, что дело в этом . Есть много идей, но об этом еще рано говорить", – заявил Собчук.