Фермеры угрожают пикетировать визит Зеленского в Польшу из-за украинского зерно
Фермеры в Польше, выступающие против импорта украинского зерна в страну, заявили, что могут пикетировать визит Зеленского, если власти не выполнят их требования
Об этом сообщает Interia.
Объединение польских фермеров Oszukana Wieś ("Обманутая деревня") на прошлой неделе заключило с правительством договоренность о выполнении 11 требований, включая усиление пограничного контроля, компенсации и льготные кредиты.
Но в понедельник фермеры заявили, что ни один из пунктов так и не был выполнен.
"Значительная часть товаров едет дальше без проверки. В лучшем случае проверяется каждый второй вагон. Термин "техническая пшеница" был отвергнут, потому что он звучал плохо. Его оставили без названия. Мы видим, что ничего не изменилось. Зачем было министру (сельскому хозяйству , – ред.) давать надежду, врать людям?" – утверждает Веслав Гринь, соорганизатор фермерских протестов.
"На границе как шло (украинское зерно, – ред.), так и идет. Даже ускоряется. Чтобы убедиться в этом, достаточно подъехать к Грубешеву или Дорогуску", – добавляет представитель Oszukana Wieś Марцин Собчук.
Поэтому во вторник фермеры возобновят протесты в селе Чернычин возле пограничного города Грубешев и не исключают, что могут устроить протесты во время визита Владимира Зеленского в Польшу в среду.
"Варшаве стоит переосмыслить этот вопрос. Если министр (сельского хозяйства – ред.) хочет, чтобы ему испортили визит в столицу в среду, мы можем это организовать. Так же, как и приезд украинского президента. Только я не думаю, что дело в этом . Есть много идей, но об этом еще рано говорить", – заявил Собчук.
- 2 февраля польские фермеры уже блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок.
- 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.
- 29 марта премьер-министр Моравецкий заявил , что Польша обещает ввести правила, которые будут ограничивать наплыв украинского зерна в страну, объясняя это возможной дестабилизацией на рынке импорта.
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