Фермер взорвался на мини в Харьковской области
На Харьковщине тракторист наткнулся на мину во время работ в поле
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
Инцидент произошел в селе Никополь Изюмского района. Во время работ в поле 37-летний тракторист подорвался на мине. Из-за полученных травм фермер был госпитализирован.
"Призываю всех помнить о минной опасности и быть максимально осторожными. Не посещайте леса, поля, обочины дорог, берега водоемов и другие потенциально заминированные места. В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не прикасайтесь к нему", - напоминает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
- 4 мая в селе на Купянщине правоохранители эксгумировали трупы двух человек — супругов, ставших жертвами вооруженной агрессии РФ.
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