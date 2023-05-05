Фермер взорвался на мини в Харьковской области

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

Инцидент произошел в селе Никополь Изюмского района. Во время работ в поле 37-летний тракторист подорвался на мине. Из-за полученных травм фермер был госпитализирован.

"Призываю всех помнить о минной опасности и быть максимально осторожными. Не посещайте леса, поля, обочины дорог, берега водоемов и другие потенциально заминированные места. В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не прикасайтесь к нему", - напоминает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.