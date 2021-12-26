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Фермер из Волыни объяснил, как заработать на топинамбурах

26 декабря, 2021 воскресенье
14:16
Экономика

В Украине стремительно развивается внутренний рынок топинамбура. В предыдущие сезоны фермеры продавали топливные гранулы с культуры в страны ЕС, но сейчас большинство продукции сбывают дома

Об этом рассказывает волыньский портал Район.

Если вы вырастили топинамбур, продали нижнюю часть, а верхнюю сгранулировали и сожгли, то вам зимой отопление будет стоить ноль, – объясняет фермер Василий Стефьюк.

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Предприниматель уже 8 лет занимается топинамбуром. По его словам, в начале высадки использовал не всю культуру, поскольку не знал, что делать с ботвой. Хотя сейчас перерабатывает ее в гранулы.

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"Конъюнктура на рынке энергоносителей изменилась. Энергетические культуры интересны, развиваются во всем мире. Но результаты приносят на четвертый год. У нас в Украине таких длинных средств и такого терпения у людей нет. А конкурентное преимущество топинамбура в том, что он неприхотлив, растет на любых почвах и широтах, и эффект дает уже в первый год", - отмечает фермер.


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