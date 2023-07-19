"Ференцварош" погнал российского тренера после позорного поражения в ЛЧ
Венгерский "Ференцварош" уволил российского тренера Станислава Черчесова
Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".
Боссы "Ференцвароша" отправили в отставку Станислава Черчесова после сенсационного поражения от "Клаксвика" (0:3) и вылета из Лиги чемпионов.
59-летний россиянин возглавлял венгерский клуб с 2021 года. Контракт был рассчитан еще на сезон. Черчесов выиграл вместе с "Ференцварошем" два чемпионата и один Кубок Венгрии.
- 19 июля в первом раунде отбора Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" под руководством тренера из РФ Станислава Черчесова проиграл "Класвику" с Фарерских островов.
- С 2018 по 2021 год в "Ференцвароши" работал украинец Сергей Ребров.
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