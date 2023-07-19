"Ференцварош" погнал российского тренера после позорного поражения в ЛЧ

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".

Боссы "Ференцвароша" отправили в отставку Станислава Черчесова после сенсационного поражения от "Клаксвика" (0:3) и вылета из Лиги чемпионов.

59-летний россиянин возглавлял венгерский клуб с 2021 года. Контракт был рассчитан еще на сезон. Черчесов выиграл вместе с "Ференцварошем" два чемпионата и один Кубок Венгрии.