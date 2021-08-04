"Ференцварош" победил "Славию" в Лиге чемпионов, дважды забили украинцы
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" обыграл пражскую "Славию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Голами в матче "Ференцварош" - "Славия" отличились украинцы. В конце первого тайма защитник пражского клуба Тарас Качараба забил в свои ворота, а на 51-й минуте Игорь Харатин отличился с пенальти и удвоил преимущество "Ференцвароша".
Ответный матч состоится через неделю - 11 августа. В плей-офф "Ференцварош", если пройдет "Славию", сыграет против победителя пары "Клуж" - "Янг Бойз".
Лига чемпионов
Квалификация. 3-й раунд
Первый матч
4 августа
"Ференцварош" (Венгрия) - "Славия" Прага (Чехия) 2: 0
Голы: Качараба, 44 (авт.), Харатин, 51 (пен.)
- Напомним, 3 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" победил бельгийский "Генк" .
- 4 августа московский "Спартак" проиграл лиссабонской "Бенфике" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.09
- Актуальное
- Важное