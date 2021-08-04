"Ференцварош" победил "Славию" в Лиге чемпионов, дважды забили украинцы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Голами в матче "Ференцварош" - "Славия" отличились украинцы. В конце первого тайма защитник пражского клуба Тарас Качараба забил в свои ворота, а на 51-й минуте Игорь Харатин отличился с пенальти и удвоил преимущество "Ференцвароша".



Ответный матч состоится через неделю - 11 августа. В плей-офф "Ференцварош", если пройдет "Славию", сыграет против победителя пары "Клуж" - "Янг Бойз".



Лига чемпионов



Квалификация. 3-й раунд



Первый матч



4 августа



"Ференцварош" (Венгрия) - "Славия" Прага (Чехия) 2: 0



Голы: Качараба, 44 (авт.), Харатин, 51 (пен.)

Напомним, 3 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" победил бельгийский "Генк" .

4 августа московский "Спартак" проиграл лиссабонской "Бенфике" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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