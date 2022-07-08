"Фенербахче" перед матчем с "Динамо" готовится провести топ-трансфер

Об этом сообщает Fotomac .

По информации источника, в услугах игрока лично заинтересован главный тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш. Менеджер игрока уже прибыл в Стамбул на переговоры. Турецкий клуб готов предложить уругвайцу хороший контракт.

В прошлом сезоне 35-летний Эдинсон Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" 15 матчей в АПЛ, где отличился 2 голами и 1 ассистом. Он покинул команду как свободный агент.

Кавани известен фанатам также своей игрой за французский ПСЖ, сборную Уругвая и итальянский "Наполи" является настоящей звездой футбола.

20 и 27 июля "Фенербахче" сыграет с "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

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