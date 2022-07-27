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Главная Спорт "Фенербахче" – "Динамо": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

"Фенербахче" – "Динамо": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

27 июля, 2022 среда
19:08
Спорт

Сегодня, 27 июля, киевское "Динамо" сыграет с турецким "Фенербахче" в ответном матче квалификации ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Повторную игру второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между турецким "Фенербахче" и киевским "Динамо" 27 июля будет транслировать телеканал "2+2" и ОТТ-платформа Setanta Sports.

"2+2" покажет матч с опозданием на 15 мин - встреча в Стамбуле начнется в 20:00, а эфир стартует в 20:15.

Вживую игру можно будет посмотреть только на ОТТ-платформе Setanta Sports, обладающей правами на показ. На других ОТТ-сервисах матч не будут транслировать.

Первый матч между "Динамо" и "Фенербахче" прошел 20 июля в Лодзи и завершился вничью 0:0.

Лига чемпионов

Квалификация. 2-й раунд

27 июля

"Фенербахче" (Турция) - "Динамо" (Украина)

" Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Вербич – Беседин

"Фенербахче" : Алтай - Осайи-Самуэль, Тисеранд, Салай, Кадиоглу - Арао - Кахведжи, Юксек, Росси - Кинг, Валенсия

Первый матч – 0:0

Начало в 20:00

Прямая трансляция на 2+2 и ОТТ-платформе Setanta Sports

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Фенербахче
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