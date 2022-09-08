Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" начало выступления в новом еврокубковом сезоне в квалификации Лиги чемпионов. Киевляне успешно прошли два раунда отбора ЛЧ. Сначала они одолели австрийский "Штурм" (1:0; 2:1 - прил. время). А затем также в овертайме превзошли турецкий "Фенербахче" (0:0, 2:1 – доп. время).

Однако на решающем этапе квалификации команда Мирчи Луческу не смогла ничего противопоставить португальской "Бенфике", проигравшей в Лодзи (0:2) и в Лиссабоне (0:3) и выбывшей в Лигу Европы.

Во втором по статусу еврокубка в соперники "Динамо" по группе B добрались французский "Ренн", кипрский АЭК и старые знакомые с "Фенербахче".

Лига Европы

Группа B. 1-й тур

"Фенербахче" (Турция) - "Динамо" (Украина)

8 сентября, Стамбул, стадион "Шюкрю Сараджоглу"

Начало – 19:45

Прямая трансляция на Megogo

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb