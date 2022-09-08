"Фенербахче" - "Динамо": где и когда смотреть стартовый матч киевлян в Лиге Европы
Сегодня, 8 сентября, в Стамбуле киевское "Динамо" начинает выступления на групповом раунде Лиги Европы матчем против турецкого "Фенербахче"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" начало выступления в новом еврокубковом сезоне в квалификации Лиги чемпионов. Киевляне успешно прошли два раунда отбора ЛЧ. Сначала они одолели австрийский "Штурм" (1:0; 2:1 - прил. время). А затем также в овертайме превзошли турецкий "Фенербахче" (0:0, 2:1 – доп. время).
Однако на решающем этапе квалификации команда Мирчи Луческу не смогла ничего противопоставить португальской "Бенфике", проигравшей в Лодзи (0:2) и в Лиссабоне (0:3) и выбывшей в Лигу Европы.
Во втором по статусу еврокубка в соперники "Динамо" по группе B добрались французский "Ренн", кипрский АЭК и старые знакомые с "Фенербахче".
Лига Европы
Группа B. 1-й тур
"Фенербахче" (Турция) - "Динамо" (Украина)
8 сентября, Стамбул, стадион "Шюкрю Сараджоглу"
Начало – 19:45
Прямая трансляция на Megogo
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 39.24Продажа 40.33
- Актуальное
- Важное