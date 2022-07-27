"Фенербахче" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Повторную игру второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между турецким "Фенербахче" и киевским "Динамо" 27 июля будет транслировать телеканал "2+2" и ОТТ-платформа Setanta Sports.

"2+2" покажет матч с опозданием на 15 мин - встреча в Стамбуле начнется в 20:00, а эфир стартует в 20:15.

Вживую игру можно будет посмотреть только на ОТТ-платформе Setanta Sports, обладающей правами на показ. На других ОТТ-сервисах матч не будут транслировать.

Первый матч между "Динамо" и "Фенербахче" прошел 20 июля в Лодзи и завершился вничью 0:0.

Лига чемпионов

Квалификация. 2-й раунд

27 июля

"Фенербахче" (Турция) - "Динамо" (Украина)

Первый матч – 0:0

Начало в 20:00

Прямая трансляция на 2+2 и ОТТ-платформе Setanta Sports

20 июля киевское "Динамо" сыграло вничью с "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb