Femunity.ua – это история о великой мечте, которая сбылась благодаря и вопреки ужасающим событиям в нашей родной стране.

В 2017 году я попала на недельную международную женскую программу для лидеров в США (Vital Voices GAP). Тогда я пережила опыт и приобрела знания, открытия и поддержку, которые позволили мне в 2019 коренным образом изменить профессиональную жизнь в значительно лучшую для меня, и, надеюсь, более ценную для других сторону.

Тогда я мечтала сделать похожий по импульсам проект для украинок.

Все тщательно продумала, описала и презентовала-презентовала-презентовала...

Впоследствии мое огромное желание помогать женщинам раскрывать и растить свои таланты и реализацию результировали в проект Fe_munity, корпоративную женскую образовательную платформу Ferrexpo (вряд ли бы стала реальностью без союзничества в теме гендерной справедливости со стороны участниц борда компании Анны Адом). За два года мы усилили 140 женщин и в 2022 году планировали вырастить проект на всю страну.

Война, казалось, разрушила все. Но это казалось только первые два месяца.

Ибо вопросы утраченных идентичностей, карьер, привычного окружения, жизни, дохода, ощущения безопасности, понимания будущего нуждались в скорейших ответах.

Уже в апреле с женскими ассоциациями European Women on Boards и Generation CEO мы сделали проект поддержки в экономической интеграции украинским женщинам, которые сейчас находятся в странах ЕС.

К счастью, образовательная платформа Femunity.ua для талантливых будущих лидерок Fe_munity для сотрудниц Ferrexpo также продолжают инвестирование в гендерное продвижение.

То есть сейчас движение умножилось на 3!

К чему это я?

Все началось с честного ответа на вопрос "Чего я действительно хочу?" в программе и в блокноте сродни тем, с которыми вы сейчас имеете дело.

Какова моя движущая сила?

По каким четко сформированным и негибким ценностям я принимаю решения, строю альянсы, живу?

Инвестируйте время в себя.

Поставьте себя в фокус и уделяйте время работе с этим блокнотом.

Возвращайтесь к нему.

В нем методика, работающая в вашу пользу.

Знание себя, своей движущей силы и круг поддержки сделают свое дело.

И слова – вы, умноженные на три – станут не просто слоганом этой образовательно-менторской инициативы, а вашим итогом участия в нашем форсаже.

Всегда доступна для помощи вам словом и делом.

Ирина Рубис, глава ОО "Послезавтра"/Biasless

PS Всего в жизни можно достичь. Главное правильно хотеть: долго и очень сильно. Кажется, это цитата Сартра. Она со мной моих 20 лет. Работает без исключений.

Об авторе. Ирина Рубис, глава ОО "Послезавтра"/Biasless.

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