Родился 29 августа 1974 года в Украине, в городе Днепропетровск (Днепр), в семье украинских евреев. Женат, имеет 7 детей, а также одного внука. Исповедует иудаизм.

Окончил Днепропетровский технико-экономический колледж, по квалификации технолог организации общественного питания.

Успешно прошел более 100 бизнес-тренингов, в том числе международных, по тематикам: маркетинг, управление продажами и тимбилдингу.

Будучи поклонником методологии Ицхака Адизеса, Феликс Черток применяет ее основы в бизнес-процессах собственных предприятий.

Карьерный путь бизнесмена

1990 г. Феликс Черток начал свою предпринимательскую деятельность в 16 лет, открыв собственный видеопрокат в городе Днепропетровск.

1994 г. Предприниматель занимается оптовой торговлей продуктами питания и алкогольными напитками, а также импортными товарами.

1998 г. Заручившись поддержкой партнеров-производителей алкогольной продукции, начал дистрибуцию собственных торговых марок.

2000 - 2018 гг. Феликс Черток участвует в создании брендов, которые становятся популярными среди украинских потребителей. Среди них: водка Green Day, "Украинка", Helsinki, коньяки Adjari, "Довбуш Карпатський", вина Kosher Collection.

2023 г. Его компания Торговый Дом "АВ" ежегодно поставляет более 24 миллионов бутылок высококачественного алкоголя и считается одной из крупнейших национальных компаний-дистрибуторов. По состоянию на январь 2023 года здесь работает 220 специалистов.

На фото: Феликс Черток - владелец Торгового дома “АВ” и топ-менеджеры компании.

Последние 25 лет Феликса Чертка вдохновляет создание бизнес-проектов, которые влюбляют потребителей в продукт. Благодаря работе Торгового дома "АВ" украинский алкоголь известен во всем мире.

Репутация Феликса Чертка

В своем бизнесе предприниматель Феликс Черток использует новейшие технологии, поэтому его продукция является лидером отрасли и быстро завоевывает популярность у потребителей.

Феликс Черток – надежный компаньон с высоким уровнем доверия в деловых кругах. Достойный конкурент.

Феликс Черток Компромат. Предприниматель против использования недобросовестных методов конкуренции. Феликс Борисович всегда ищет компромиссы и является человеком слова.

Инвестиционная деятельность

Феликс Черток — предприниматель, который инвестирует в проекты помогающие обществу. В настоящее время финансирует несколько украинских IT-проектов для предпринимателей в сфере дистрибуции. Таким образом, своей деятельностью Феликс Черток популяризирует украинский продукт и создает благоприятную среду для появления и развития брендов, которые станут известны далеко за пределами Украины.

Благотворительность

С 2010 года Феликс Черток является членом попечительского совета Днепропетровской еврейской общины, активно участвует в жизни города Днепропетровск (Днепр). Около 30 учреждений и 15 000 жителей города ежегодно получают помощь от попечительского совета общины.

На фото: Главный раввин Днепра и региона - Шмуэль Каминецкий и Феликс Борисович Черток.

Феликс Черток поддерживает не только социальные проекты, а также, проекты в сфере образования и медицины.

Среди проектов:

программы благотворительного фонда "Хесед Хана";

попечительство над домом-интернатом для девочек "Бейт ЛеБанот";

финансовая поддержка дома престарелых "Бейт Барух".

В 2021 году в Еврейском медицинском центре JMC при поддержке Феликса Чертка местное население было бесплатно вакцинировано против COVID-19.

С начала войны в Украине компания Феликса Чертка поддерживает Вооруженные Силы Украины. В частности, Торговый дом "АВ" ежемесячно участвует в сборе средств для нужд армии.

Сфера интересов

Среди постоянного круга интересов Феликса Чертка: стратегия и маркетинг, разработка новых продуктов/брендов, инвестиционная деятельность