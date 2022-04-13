Федоров: в чатбот еВраг послали 31 заявку с фото и видео российских убийц из Бучи, Ирпеня и Гостомеля
В чатботу еВраг поступила 31 заявка с фото, видео и записями камер наблюдения, где зафиксированы ответственные за военные преступления на Киевщине российские военные
Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Вы послали нам в чатбот есть Враг 31 заявку с фото, видео и кадрами из камер наблюдения убийц из Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Их лицо увидит весь мир. Каждый из них несет ответственность за это. Безнаказанности не будет", - написал Федоров.
Министр отметил, что в чате появилась новая глава, в которой можно сообщить о случаях убийств, изнасилований и мародерства в Киевской области.
"После освобождения нашими военными сел Киевщины весь мир увидел ужасы, которые совершали оккупанты с мирными людьми. Каждое военное преступление должно быть зафиксировано. Поэтому недавно мы добавили в чатбот враг новый раздел — можно сообщить нам об убийцах, мародёрах и насильниках из Киевщины", - написал Федоров.
Руководитель Минцифры призвал отправлять в чат еВраг все имеющиеся сведения о российских оккупантах и их преступлениях.
"Если вам удалось зафиксировать лицо русских солдат, присылайте информацию еВраг. В наш чатбот можно перейти с главного экрана приложения Дия или по этой ссылке: https://t.me/evorog_bot. Если у вас есть информация, то присылайте нам также их ФИО, военное подразделение, когда они совершили", - написал Федоров.
- Напомним, сейм Польши признал президента РФ Владимира Путина военным преступником .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.88
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное