Федоров: в чатбот еВраг послали 31 заявку с фото и видео российских убийц из Бучи, Ирпеня и Гостомеля

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



"Вы послали нам в чатбот есть Враг 31 заявку с фото, видео и кадрами из камер наблюдения убийц из Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Их лицо увидит весь мир. Каждый из них несет ответственность за это. Безнаказанности не будет", - написал Федоров.



Министр отметил, что в чате появилась новая глава, в которой можно сообщить о случаях убийств, изнасилований и мародерства в Киевской области.



"После освобождения нашими военными сел Киевщины весь мир увидел ужасы, которые совершали оккупанты с мирными людьми. Каждое военное преступление должно быть зафиксировано. Поэтому недавно мы добавили в чатбот враг новый раздел — можно сообщить нам об убийцах, мародёрах и насильниках из Киевщины", - написал Федоров.



Руководитель Минцифры призвал отправлять в чат еВраг все имеющиеся сведения о российских оккупантах и их преступлениях.



"Если вам удалось зафиксировать лицо русских солдат, присылайте информацию еВраг. В наш чатбот можно перейти с главного экрана приложения Дия или по этой ссылке: https://t.me/evorog_bot. Если у вас есть информация, то присылайте нам также их ФИО, военное подразделение, когда они совершили", - написал Федоров.

Напомним, сейм Польши признал президента РФ Владимира Путина военным преступником .