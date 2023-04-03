Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров во время телемарафона.

"Самыми сильными мы будем в military-tech, то есть все, что связано с инновациями в военной тематике. Также будет развиваться кибербезопасность, любая физическая безопасность, связанная с инновациями, и защита объектов критической инфраструктуры. В Украине уже сейчас рождается компетенция, которая уникальна в мире", – говорит Федоров.

На сегодня в Украине много людей, которые учатся в этом направлении, поэтому, по словам вице-премьера, важно перейти от ИТ-отрасли, которая производит продукты для мира к ИТ-отрасли, которая производит капитализируемые продукты, работают на весь мир и стоят миллиарды долларов.

"Одна из наших задач – построить страну, где появляются такие продукты, поэтому важно развивать образование, которое позволит масштабировать наши усилия и совершить определенный скачок вперед", – отмечает он.