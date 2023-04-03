Федоров: Украина станет ведущим государством в развитии военных инноваций
Украина станет ведущей страной по внедрению инноваций в кибербезопасности, защите объектов критической инфраструктуры и военной сферы
Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров во время телемарафона.
"Самыми сильными мы будем в military-tech, то есть все, что связано с инновациями в военной тематике. Также будет развиваться кибербезопасность, любая физическая безопасность, связанная с инновациями, и защита объектов критической инфраструктуры. В Украине уже сейчас рождается компетенция, которая уникальна в мире", – говорит Федоров.
На сегодня в Украине много людей, которые учатся в этом направлении, поэтому, по словам вице-премьера, важно перейти от ИТ-отрасли, которая производит продукты для мира к ИТ-отрасли, которая производит капитализируемые продукты, работают на весь мир и стоят миллиарды долларов.
"Одна из наших задач – построить страну, где появляются такие продукты, поэтому важно развивать образование, которое позволит масштабировать наши усилия и совершить определенный скачок вперед", – отмечает он.
- Ранее мы писали, что Министерство цифровой трансформации планирует привлечь компанию Apple к переписи населения в Украине после войны.
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