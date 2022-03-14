Федоров рассказал о новых "цифровых" санкциях против России

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в телеграмме, информирует Еспресо.TV.

Санкции против РФ за последние сутки:

Американская компания Udemy больше не развивает свой сервис в РФ, не продает платные онлайн-курсы в РФ. Однако бесплатные курсы пока доступны россиянам. Японская компания Ricoh, специализирующаяся на производстве принтеров, фотоаппаратов и других многофункциональных девайсов, приняла решение приостановить поставки в РФ. Заработало уведомление о воздушной тревоге от Google. Эта работа является дополнением к существующим в стране системам уведомления о воздушных атаках. Компания Oracle прекратила все сделки в РФ. Обновление ПО больше не доступно для скачивания. Компания также приостановила весь сапорт. Продукты и сервисы Oracle больше не экспортируются в РФ. ASUS подключается к цифровой блокаде и покидает РФ. Из-за того, что с рынка РФ ушли Universal, Warner и Sony Music, российские стриминги Яндекс.Музыка и VK Музыка не смогут добавлять песни иностранных исполнителей.

В конце сообщения Михаил Федоров поблагодарил все компании за сознательные решения.

Напомним, министерство также сегодня, 14 марта, запустило официальный сайт для помощи Украине в криптовалюте.

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