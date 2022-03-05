Федоров призвал Visa и Mastercard полностью остановить свои сервисы в РФ
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров считает, что ограничений для РФ все еще недостаточно, поэтому он призвал в Visa и Mastercard полностью остановить свои сервисы в стране агрессора
Об этом Михаил Федоров написал на своей странице в Facebook.
Заметим, что международные компании массово уходят с российского рынка и прекращают работу своих представительств. Ранее Visa и Mastercard перестали обслуживать ряд российских банков. Однако, по словам Федорова, этих действий все еще недостаточно, чтобы остановить российскую агрессию в Украине.
"Visa, Mastecard, спасибо за ваши шаги в поддержку Украины и достижение мира, но их сейчас недостаточно для остановки российской агрессии в Украине. Призываю вас остановить предоставление сервисов в России – остановить войну в Украине", – говорится в его сообщении.
- Visa отменит внутренние транзакционные комиссии и приостановит действие межбанковской комиссии для внутренних транзакций в торговых точках Украины в течение марта 2022 года. Это означает, что торговые сети в течение указанного срока не будут платить комиссии за такие операции.
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