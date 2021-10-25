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Федоров пригрозил уголовной ответственностью покупателям фальшивых копий документов из "Дии"

25 октября, 2021 понедельник
13:38
Экономика Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров пригрозил уголовной ответственностью мошенникам, которые продают фальшивые копии документов с "Дии", а также гражданам, их покупают

Об этом Федоров сообщил в Telegram.

"Поставил задачу команде разработать новый электронный документ "паспорт заключенного", организаторам этого мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками", - написал Федоров.

Федоров напомнил, что злоумышленники сделали фейковых копию приложения с документами и дизайном в стиле "Дия" для Android. Приложения нет у Google Play, а его целью является создание поддельных COVID сертификатов, а также фейковых паспортов для покупки алкоголя несовершеннолетними.

"Конечно же документы не валидуються через QR. И для тех, кто покупает подобные" сервисы ", будьте осторожны, можно попасть под статью" подделка документов ", - подчеркнул министр.

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