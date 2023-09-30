Федоров показал экспериментальный образец боевого робота "Лють"
Минцифры тестирует украинского боевого робота "Лють" от Brave1, которым можно дистанционно выполнять боевые задания
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Робот вооружен танковым пулеметом, имеет смотровую камеру 360° и броню, защищающую от стрелкового оружия и обломков.
"Это компактный робот, которым можно управлять дистанционно и выполнять боевые задания. К примеру, штурмовать или оборонять позиции", - отметил Федоров.
Он показал фото готового экспериментального образца, успешно прошедшего полевые испытания, а теперь специалисты работают над его усовершенствованием, чтобы масштабировать производство.
"Технологии и инновации - ключ к нашей победе. Они помогают получить преимущество на поле боя и спасать жизнь наших военных", - подчеркнул Федоров.
Фото: facebook Михаил Федоров
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