Федоров показал экспериментальный образец боевого робота "Лють"

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Робот вооружен танковым пулеметом, имеет смотровую камеру 360° и броню, защищающую от стрелкового оружия и обломков.

"Это компактный робот, которым можно управлять дистанционно и выполнять боевые задания. К примеру, штурмовать или оборонять позиции", - отметил Федоров.

Он показал фото готового экспериментального образца, успешно прошедшего полевые испытания, а теперь специалисты работают над его усовершенствованием, чтобы масштабировать производство.

"Технологии и инновации - ключ к нашей победе. Они помогают получить преимущество на поле боя и спасать жизнь наших военных", - подчеркнул Федоров.

Фото: facebook Михаил Федоров