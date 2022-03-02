Федоров обратился к IT-компаниям SAP и Oracle с просьбой не предоставлять услуги в России

Об этом он написал в Telegram.



В обращениях министр информирует об атаке РФ на Украину, об ударах по ракетным установкам залпового огня "Град", танках, а также о разрушении гражданских инфраструктурных объектов, гражданских зданий и убийствах граждан.



Глава Минцифры призвал исполнительных директоров Oracle прекратить какие-либо отношения и ведение бизнеса в РФ, в частности, остановить оказание поддержки, содержания и обновления продуктов, пока Россия не прекратит войну.



"ІТ-индустрия всегда поддерживала ценность ответственности и демократии. Я верю, что ваша компания также их разделяет. Теперь ответственность - это выбор, выбор, решающий будущее. И теперь, более чем когда-либо, человеческие жизни зависят от вашего выбора", - подчеркнул он в письме Oracle.



В обращении к генеральному директору SAP чиновник призвал прекратить предоставление сервисов, продуктов, пока атака Путина на Украину не закончится.



"Я надеюсь, что вы не только услышите, но также сделаете все возможное для защиты Украины, Европы и всего мира от агрессии России", - подчеркнул Федоров.



Справка: SAP – один из лидеров на рынке прикладного программного обеспечения для предприятий, а Oracle – крупнейший в мире разработчик ПО для организаций, крупный поставщик серверного оборудования.