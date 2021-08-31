Федоров будет вести переговоры с Google и Youtube об открытии представительств в Украине
Министерство цифровой трансформации в США будет вести переговоры об открытии в Украине представительства Google и Youtube для борьбы против российской дезинформации
Об этом министр Михаил Федоров сказал в комментарии канала "Дом"
"Мы хотим, чтобы отдельное представительство Google появилось в Украине, YouTube появился. Потому что когда у нас есть российская агрессия - нам нужно, чтобы контент модерировали в Украине, это очень важно. Чтобы не российские офисы модерировали украинский контент. Поэтому мы хотим, чтобы большое количество международных компаний имели представительства в Украине ", - сообщил министр.
Федоров подчеркнул, что очень важно, чтобы весь контент модерировали специалисты, которые проживают в Украине, которые понимают, какой поток дезинформации идет со стороны РФ.
По словам министра, его команда акцентирует внимание на встречах в Сан-Франциско.
"Это сердце мирового технологического жизни. Есть большая заинтересованность в тех проектах, которые мы реализуем. У нас будут встречи с крупнейшими инвестиционными фондами мира, с командой Apple т.д.", - сказал Федоров.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.79
Покупка 26.79Продажа 27.02
-
EUR
Покупка 31.51Продажа 31.93
- Актуальное
- Важное