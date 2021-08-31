Федоров будет вести переговоры с Google и Youtube об открытии представительств в Украине

Об этом министр Михаил Федоров сказал в комментарии канала "Дом"

"Мы хотим, чтобы отдельное представительство Google появилось в Украине, YouTube появился. Потому что когда у нас есть российская агрессия - нам нужно, чтобы контент модерировали в Украине, это очень важно. Чтобы не российские офисы модерировали украинский контент. Поэтому мы хотим, чтобы большое количество международных компаний имели представительства в Украине ", - сообщил министр.

Федоров подчеркнул, что очень важно, чтобы весь контент модерировали специалисты, которые проживают в Украине, которые понимают, какой поток дезинформации идет со стороны РФ.

По словам министра, его команда акцентирует внимание на встречах в Сан-Франциско.

"Это сердце мирового технологического жизни. Есть большая заинтересованность в тех проектах, которые мы реализуем. У нас будут встречи с крупнейшими инвестиционными фондами мира, с командой Apple т.д.", - сказал Федоров.