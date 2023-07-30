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Федоров: армия РФ вывезла из оккупированных территорий 250 детей, которым нашли новые семьи

30 июля, 2023 воскресенье
11:38
Война с Россией

Из временно оккупированных территорий россияне вывезли 250 детей и вроде бы нашли им новые семьи, еще тысяча несовершеннолетних находится в так называемых лагерях отдыха

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в telegram.

"Дети – одна из самых уязвимых категорий населения на ВОТ, на которых враг пытается повлиять. 250 детей враг украл с временно оккупированной территории и вроде бы нашел им новые семьи в эрефии. Этих детей будет сверхсложно вернуть после деоккупации", - сказал Федоров.

Читайте также: Враг все чаще не доезжает по железной дороге до Мелитополя, - Федоров

Кроме этого, по его словам, более тысячи маленьких жителей враг вывез в лагеря вроде бы на оздоровление. Но ведь этот "отдых" – не об оздоровлении, а о пропаганде.

"Образование" в оккупации – это система уничтожения украинской идентичности и милитаризации молодежи", - уверен городской голова Мелитополя.

  • 22 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты по ночам перевозят тяжелую военную технику через город
  • Также Иван Федоров рассказал , что в Мелитополе пьяные оккупанты на "тигре" протаранили гражданское авто.
Мелитополь
оккупированные территории
Запорожская область
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