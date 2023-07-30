Федоров: армия РФ вывезла из оккупированных территорий 250 детей, которым нашли новые семьи
Из временно оккупированных территорий россияне вывезли 250 детей и вроде бы нашли им новые семьи, еще тысяча несовершеннолетних находится в так называемых лагерях отдыха
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в telegram.
"Дети – одна из самых уязвимых категорий населения на ВОТ, на которых враг пытается повлиять. 250 детей враг украл с временно оккупированной территории и вроде бы нашел им новые семьи в эрефии. Этих детей будет сверхсложно вернуть после деоккупации", - сказал Федоров.
Читайте также: Враг все чаще не доезжает по железной дороге до Мелитополя, - Федоров
Кроме этого, по его словам, более тысячи маленьких жителей враг вывез в лагеря вроде бы на оздоровление. Но ведь этот "отдых" – не об оздоровлении, а о пропаганде.
"Образование" в оккупации – это система уничтожения украинской идентичности и милитаризации молодежи", - уверен городской голова Мелитополя.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.06
Покупка 37.06Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 41.01Продажа 41.99
- Актуальное
- Важное