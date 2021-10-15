Федоров анонсировал сервисы для ветеранов войны с РФ в "Дии"
На портале и в приложении "Дия" в 2022 году появятся сервисы для ветеранов войны с Россией
Об этом написал вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.
Ветеранам, в отношении которых имеются сведения о реестрах, будет доступен раздел с информацией об их статусы и льготы.
Всего в Украине более 400 000 участников АТО / ООС, а вместе с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участников боевых действий на территориях других государств - примерно 1,2 млн
"Работаем с другими министерствами, чтобы интегрировать все существующие государственные реестры, а их около 16", - рассказал Федоров.
По его словам, это начало для реализации новых сервисов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное