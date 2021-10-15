Федоров анонсировал сервисы для ветеранов войны с РФ в "Дии"

Об этом написал вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

Ветеранам, в отношении которых имеются сведения о реестрах, будет доступен раздел с информацией об их статусы и льготы.

Всего в Украине более 400 000 участников АТО / ООС, а вместе с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участников боевых действий на территориях других государств - примерно 1,2 млн

"Работаем с другими министерствами, чтобы интегрировать все существующие государственные реестры, а их около 16", - рассказал Федоров.

По его словам, это начало для реализации новых сервисов.