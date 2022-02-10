Федоров анонсировал подачу заявления на брак через "Дию"
Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что у украинцев будет возможность подать заявление о регистрации брака через "Дию"
Об этом он заявил в интервью ТСН.ua.
"Скоро уже можно будет подать онлайн-заявление на брак. Эта услуга у нас в бета-тесте. Но лично все же прийти нужно будет, чтобы поставить подписи. Но уже не нужно лично подавать заявление, выбирать дату брака. Теперь это можно будет сделать" онлайн", - сказал вице-премьер.
По его словам, в "Дии" появится свидетельство о браке.
"Обязательно появится. Но сейчас мы на этом не сфокусированы, потому что в получении других услуг оно не очень используется. Мы сосредоточены на запуске услуги и пытаемся сделать так, чтобы реестры между собой обменивались данными. То есть, чтобы не делать много разных справок, а чтобы реестры сами между собой забирали данные", – добавил Федоров.
Он отметил, что отразить свидетельство в "Дии" не проблема.
"Со временем мы это сможем сделать, если будет нужно для разных жизненных ситуаций. Но наша философия не отцифровывать все, а чтобы данные по государственным органам бегали вместо людей", - подытожил министр цифровой трансформации.
- Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно будет сгенерировать в "Дии".
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