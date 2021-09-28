Федоров: 7 млн украинцев активно используют приложение "Дия"
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что уже 7 млн украинцы активно используют приложение "Дия"
Об этом он сообщил в Telegram.
"7 млн украинцев активно используют приложение "Дия"! + 1 млн пользователей немного больше, чем за 1 месяц! Фантастический темп роста. 24/7 наша команда работает над новыми услугами и стабилизацией тех, которые запустили", - написал Федоров.
- Напомним, в мобильном приложении "Дия" на iOS появилась возможность получить "желтый" COVID-сертификат.
- Однако, в Минцифры заявили, что цифровой внутренний COVID-сертификат нельзя получить без биометрического паспорта.
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