Федоров: 7 млн украинцев активно используют приложение "Дия"

Об этом он сообщил в Telegram.

"7 млн украинцев активно используют приложение "Дия"! + 1 млн пользователей немного больше, чем за 1 месяц! Фантастический темп роста. 24/7 наша команда работает над новыми услугами и стабилизацией тех, которые запустили", - написал Федоров.

Напомним, в мобильном приложении "Дия" на iOS появилась возможность получить "желтый" COVID-сертификат.

Однако, в Минцифры заявили, что цифровой внутренний COVID-сертификат нельзя получить без биометрического паспорта.

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