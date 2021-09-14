Федерация назвала имя лучшего боксера чемпионата Украины

Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины.



19-летний Захареев из Одесской области признан лучшим боксером чемпионата Украины среди мужчин.



"Это что-то невероятное. На самом деле, я еще не до конца верю в то, что произошло, в то, что я стал чемпионом Украины среди взрослых. Было очень тяжело, но мы с этим справились", - сказал Юрий Захареев.



На чемпионате Украины по боксу Юрий Захареев завоевал золото в весовой категории 71 кг.



В апреле этого года Захареев стал чемпионом мира по боксу среди юниоров.

Федерация бокса Украины назвала имена всех лауреатов награды Лучший в боксе 2020 , победу в одной из номинаций получил Юрий Захареев.