Федерация назвала имя лучшего боксера чемпионата Украины
Юрий Захареев признан лучшим боксером чемпионата Украины
Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины.
19-летний Захареев из Одесской области признан лучшим боксером чемпионата Украины среди мужчин.
"Это что-то невероятное. На самом деле, я еще не до конца верю в то, что произошло, в то, что я стал чемпионом Украины среди взрослых. Было очень тяжело, но мы с этим справились", - сказал Юрий Захареев.
На чемпионате Украины по боксу Юрий Захареев завоевал золото в весовой категории 71 кг.
В апреле этого года Захареев стал чемпионом мира по боксу среди юниоров.
- Федерация бокса Украины назвала имена всех лауреатов награды Лучший в боксе 2020 , победу в одной из номинаций получил Юрий Захареев.
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