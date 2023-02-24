Федерация европейских издателей поддержала украинский книжный проект "Война голосами детей"
В годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину Федерация европейских издателей начинает акцию поддержки украинского книжного проекта "Война голосами детей"
Об этом сообщили на сайте организации.
"Наша обязанность как европейцев — защищать дорогие для нас ценности свободы. Украинцы, столкнувшись с ужасной российской агрессией, находятся на передовой, чтобы защищать эти ценности. Голоса детей, растущих в окружении постоянного насилия и опасности, из книги, изданной фондом "Голоса детей", напоминают нам, что победа Украины является фундаментальной для наших демократий", — заявил президент Федерации европейских издателей Рикардо Франко Леви.
В частности, известно, что председатель Комитета по вопросам культуры в Европейском парламенте, депутат Европарламента Сабина Верхейен также поддерживает инициативу.
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24 февраля Федерация европейских издателей поделится в социальных сетях фотографиями Сабины Верхейен и Рикардо Франко Леви с изданием "Война голосами детей".
Книгу "Война голосами детей" к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину издал благотворительный фонд "Голоса детей" в сотрудничестве с литературным агентством OVO. В ней собрано около 100 цитат, демонстрирующих взгляд детей на войну. К визуальному оформлению издания присоединились иллюстраторы Никита Титов, Сергей Майдуков, Александр Грехов, Ирина Вале, певица Джамала и ее сын Рахман, певец Святослав Вакарчук, шеф-повар Евгений Клопотенко.
Также отмечается, что все полученные средства от продаж книги направляются на психологическую помощь детям.
- В начале февраля посол Украины в Германии Алексей Макеев в рамках проекта "Украинская книжная полочка" передал украинские книги библиотеке "Каров" в Берлине.
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