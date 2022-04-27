Федеральный сенат Бразилии признал Голодомор геноцидом украинского народа
26 апреля на заседании Федерального Сената был одобрен законопроект сенатора Альваро Диаса, признающий Голодомор геноцидом украинского народа
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ВР.
Законопроект предполагает, что четвертая суббота ноября в Бразилии станет Днем памяти жертв Голодомора. Законопроект был одобрен единогласно. Следующим этапом станет голосование в палате депутатов Национального конгресса Бразилии.
В выступлении в поддержку проекта президент сената Родриго Пачеко выразил свое осуждение вторжения России в Украину.
"Мы изначально осуждаем это вторжение, мы осуждаем эту войну и решительно отвергаем ее, мы солидарны с украинским народом. В пределах наших возможностей, как Федеральный Сенат и Национальный Конгресс, мы будем на стороне украинского народа", - сказал он.
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