Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ВР.

Законопроект предполагает, что четвертая суббота ноября в Бразилии станет Днем памяти жертв Голодомора. Законопроект был одобрен единогласно. Следующим этапом станет голосование в палате депутатов Национального конгресса Бразилии.

В выступлении в поддержку проекта президент сената Родриго Пачеко выразил свое осуждение вторжения России в Украину.

"Мы изначально осуждаем это вторжение, мы осуждаем эту войну и решительно отвергаем ее, мы солидарны с украинским народом. В пределах наших возможностей, как Федеральный Сенат и Национальный Конгресс, мы будем на стороне украинского народа", - сказал он.



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