Федеральный президент Германии организовал концерт "за свободу и мир" с российскими солистами. Посол Украины отказался от приглашения

Об этом сообщила супруга посла Украины в Германии Светлана Мельник, передает Еспресо. TV.

"Господин Штайнмайер вместе с Первой Леди Элькой Бюденбендер решили пригласить Посла Украины Андрея Мельника вместе с "сопровождением" (это так они обо мне) на концерт классической музыки "За свободу и мир" (именно так, без упоминания Украины). Концерт должен состояться в это воскресенье 27 марта в 11:00 в резиденции Президента Германии во дворце Бельвю. В программе - за исключением единственного украинского композитора Валентина Сильвестрова - все произведения конечно же композиторов государства-агрессора, но отвратительнее - среди солистов - ни одного украинца. Только россияне!!!Пианист Киссин и баритон Погоссов.То есть, что же получается: заходите-ка к нам на русский огонек, господин Посол, с Вашим сопровождением.Мы хотим проявить солидарность Вашему мужественному народу и приготовили для Вас музыкальный сюрприз. ария князя Елецкого из оперы "Пиковая дама" Чайковского, а также насладитесь произведениями советского композитора Шостаковича в исполнении блестящих русских и белорусских музык. Только это не о солидарности с Украиной, а очередное издевательство, плевок в лицо всем украинцам!", - написала Светлана Мельник.

Она считает, что предлагать Послу Украины послушать музыку страны-агрессора в исполнении ее российских солистов в то время, когда украинский народ больше месяца слушает взрывы российских бомб и ракет и постоянное вой сирен – "это наиболее изысканный вид издевательства над нашим государством".

Соответственно, ее муж, посол Андрей Мельник отверг такое приглашение, назвав его "оскорблением для украинцев".

"Так что пиликать во дворце Бельвю российско-белорусские артисты будут только для господина Штайнмайера и его супруги. Good luck. Но это не все подарки от Президента ФРГ. О других обязательно расскажу", - написала Светлана Мельник.

Напомним , Берлинский театр надписью "Дети" перед своим входом выразил солидарность с разрушенным в Маруполе Драмтеатром.

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