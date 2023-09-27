Федеральная торговая комиссия США обвинила Amazon в подавлении конкуренции и подала в суд

Об этом сообщает BBC.

Федеральная торговая комиссия (FTC) обвинила Amazon в использовании "набора взаимосвязанных антиконкурентных и нечестных стратегий" с целью повышения цен и подавления конкуренции.

Регулятор и прокуроры 17 штатов утверждают, что Amazon является монополистом, не позволяющим конкурентам и продавцам снижать цены, а действия компании "ухудшают качество товаров, завышают цены, подавляют инновации и мешают конкурентам честно конкурировать с компанией".

Комиссия отмечает, что из-за якобы монополии Amazon потребители теряют деньги и получают худшие предложения.

В Amazon иск назвали "ложным с точки зрения фактов и права" и добавили, что "с нетерпением ждут, чтобы подать в суд в ответ".

Компания утверждает, что если иск Федеральной торговой комиссии получит положительное решение суда, это снизит выбор товаров, повысит цены и замедлит доставку к потребителям.