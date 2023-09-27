Федеральная торговая комиссия США обвинила Amazon в подавлении конкуренции и подала в суд
Антимонопольный регулятор США подал в суд на компанию интернет-торговли Amazon за действия, вредящие конкуренции и развитию рынка
Об этом сообщает BBC.
Федеральная торговая комиссия (FTC) обвинила Amazon в использовании "набора взаимосвязанных антиконкурентных и нечестных стратегий" с целью повышения цен и подавления конкуренции.
Регулятор и прокуроры 17 штатов утверждают, что Amazon является монополистом, не позволяющим конкурентам и продавцам снижать цены, а действия компании "ухудшают качество товаров, завышают цены, подавляют инновации и мешают конкурентам честно конкурировать с компанией".
Комиссия отмечает, что из-за якобы монополии Amazon потребители теряют деньги и получают худшие предложения.
В Amazon иск назвали "ложным с точки зрения фактов и права" и добавили, что "с нетерпением ждут, чтобы подать в суд в ответ".
Компания утверждает, что если иск Федеральной торговой комиссии получит положительное решение суда, это снизит выбор товаров, повысит цены и замедлит доставку к потребителям.
- Ранее суд США отказался возобновить иск штатов против компании Meta о нарушении антимонопольного законодательства.
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