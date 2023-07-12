ФДМУ вернул "трубу Медведчука" в государственную собственность
Хозяйственный суд Житомирщины удовлетворил иск ФДМУ о признании права собственности за государством на расположенную на территории Украины часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" так называемой трубы Медведчука
Об этом сообщает пресс-центр Фонда государственного имущества Украины (ФДМУ).
Соответствующее решение суд принял еще в конце июня.
Отмечается, что нефтепровод был построен во времена СССР, в 1957-1968 годах. После провозглашения независимости он должен был перейти в государственную собственность Украины, однако этого не произошло. Многие годы этим активом пользовалась российская компания "Транснефтепродукт".
Украина пытается вернуть этот актив в государственную собственность не первый год.
Попытки вернуть трубопровод в собственность Украины
В ФДМУ сообщают, что с 2011 года велись судебные дела, которые имели целью вернуть трубопровод в государственную собственность. Сначала Хозяйственный суд Ривненской области признал право собственности на украинскую часть нефтепродуктопровода. Правда, в 2017 году он изменил свое решение и признал право собственности на дочернее предприятие "Транснефтепродукт".
В 2017 году НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) приступили к расследованию обстоятельств передачи права собственности. По данным НАБУ, в основе нового решения суда указывалось заведомо ложное заключение инженерно-технической экспертизы. В рамках расследования они обратились в суд с ходатайством об аресте актива.
В феврале 2021 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил это ходатайство. С 2021 года этот актив находится в управлении АО "Укртранснафта", ведь она получила все необходимые документы для эксплуатации и надлежащего управления украинским участком нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление"
ФДМУ, одновременно с расследованием правоохранительных органов, предпринял очередную попытку вернуть актив в государственную собственность. В 2021 году Фонд госимущества подал иск в Хозяйственный суд Житомирской области, в котором просил признать этот актив за государством. Лишь в конце июня 2023 года суд принял сторону ФДМУ.
Также в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о возвращении в государственную собственность 1433 км нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" (СЗН).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное