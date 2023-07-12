Об этом сообщает пресс-центр Фонда государственного имущества Украины (ФДМУ).

Соответствующее решение суд принял еще в конце июня.

Отмечается, что нефтепровод был построен во времена СССР, в 1957-1968 годах. После провозглашения независимости он должен был перейти в государственную собственность Украины, однако этого не произошло. Многие годы этим активом пользовалась российская компания "Транснефтепродукт".

Украина пытается вернуть этот актив в государственную собственность не первый год.

Попытки вернуть трубопровод в собственность Украины

В ФДМУ сообщают, что с 2011 года велись судебные дела, которые имели целью вернуть трубопровод в государственную собственность. Сначала Хозяйственный суд Ривненской области признал право собственности на украинскую часть нефтепродуктопровода. Правда, в 2017 году он изменил свое решение и признал право собственности на дочернее предприятие "Транснефтепродукт".



В 2017 году НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) приступили к расследованию обстоятельств передачи права собственности. По данным НАБУ, в основе нового решения суда указывалось заведомо ложное заключение инженерно-технической экспертизы. В рамках расследования они обратились в суд с ходатайством об аресте актива.

В феврале 2021 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил это ходатайство. С 2021 года этот актив находится в управлении АО "Укртранснафта", ведь она получила все необходимые документы для эксплуатации и надлежащего управления украинским участком нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление"



ФДМУ, одновременно с расследованием правоохранительных органов, предпринял очередную попытку вернуть актив в государственную собственность. В 2021 году Фонд госимущества подал иск в Хозяйственный суд Житомирской области, в котором просил признать этот актив за государством. Лишь в конце июня 2023 года суд принял сторону ФДМУ.

Также в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о возвращении в государственную собственность 1433 км нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" (СЗН).