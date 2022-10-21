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ФБУ вместе с Parimatch помогают ВСУ

21 октября, 2022 пятница
14:17
Общество

Украинский баскетбол пишет новую страницу своей истории в условиях войны. Возобновление соревнований, в том числе Суперлиги Parimatch, стало возможным благодаря успешным действиям Вооруженных сил Украины, защищающих нашу страну на разных направлениях

В рядах ВСУ и добровольческих формированиях сейчас служат многие люди, непосредственно связанные с украинским баскетболом. В их числе президент БК «Харьковские Соколы» и Федерации баскетбола г. Харькова – Сергей Чебышев.

Поэтому, когда летом Федерация баскетбола Украины при поддержке многолетнего партнера Parimatch Ukraine провели Кубок Украины по баскетболу 3х3, одной из главных целей организаторов было собрать средства для покупки автомобиля для добровольческого формирования территориального общества "Хартия", где служит Чебышев.

Благодаря вкладам игроков, призовым за победу в каждом из туров Кубка и донатам от украинских болельщиков, необходимая сумма в 300 000 гривен была собрана, а авто приобретено и уже передано на передовую.

"Прямо сейчас автомобиль уже находится в районе Купянска. Он в прекрасном техническом состоянии и надеюсь, что он долго послужит нашим защитникам. Поэтому я благодарен Федерации баскетбола Украины за идею, за реализацию и, конечно, всем, кто принимал участие в сборе средств. Отдельная благодарность президенту ФБУ: за счет его единоразового взноса в 100 тыс. грн во время аукциона игровой майки Карима Абдул Джабарра с автографом сбор был закрыт", - сказал Сергей Чебышев во время пресс-конференции посвященной старту сезона Суперлиги Parimatch.

Отметим, что Parimatch Ukraine – партнер Федерации баскетбола Украины – продолжает поддерживать благотворительные инициативы, направленные на помощь ВСУ, а также адресно снабжать военные подразделения необходимым для выполнения боевых задач оборудованием. В целом, за время полномасштабной войны, Parimatch передал помощь Украине на сумму 269 млн. гривен, большая часть – на ВСУ.




 
военные силы Украины
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