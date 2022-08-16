Об этом сообщает Politico .

По словам Трампа, во время обыска ФБР в имении в штате Флорида были изъяты его паспорта.

"Во время рейда в Мар-а-Лаго, вместе со всем остальным, у меня украли три паспорта, один просроченный. Это нападение на политического оппонента на уровне, невиданном ранее в нашей стране. Третий мир" – написал Трамп в собственной социальной сети Truth Social.

По данным источников из окружения Трампа, он намеревался посетить Шотландию, где в Абердине расположен один из его гольф-клубов. Эта поездка должна стать первым зарубежным визитом экспрезидента после его отставки с должности.

9 августа агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов.

13 августа Трамп заявил, что найденные ФБР в его имении документы не были секретными.

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