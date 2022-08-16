English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир ФБР запретило Трампу покидать США

ФБР запретило Трампу покидать США

16 августа, 2022 вторник
08:42
Мир

Федеральное бюро расследований конфисковало паспорта экс-президента США Дональда Трампа, чтобы он не смог покинуть Соединенные Штаты

Об этом сообщает Politico .

По словам Трампа, во время обыска ФБР в имении в штате Флорида были изъяты его паспорта.

"Во время рейда в Мар-а-Лаго, вместе со всем остальным, у меня украли три паспорта, один просроченный. Это нападение на политического оппонента на уровне, невиданном ранее в нашей стране. Третий мир" – написал Трамп в собственной социальной сети Truth Social.

По данным источников из окружения Трампа, он намеревался посетить Шотландию, где в Абердине расположен один из его гольф-клубов. Эта поездка должна стать первым зарубежным визитом экспрезидента после его отставки с должности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Дональд Трамп
США
Читайте также:
15 августа, 2022 понедельник
Кличко рассказал, когда узнал, что РФ неизбежно нападет на Украину
Автор
14 августа, 2022 воскресенье
Герои Украины. Вывел из окружения более трехсот воинов своего батальона: комбат 24-й ОМБР Сергей Мазорчук (Ирис)
15 августа, 2022 понедельник
На Донецком направлении идут тяжелые бои. Пехоте не хватает поддержки артиллерии, - боец батальона "Свобода" Нацгвардии Рубан
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.02
    Покупка 39.02
    Продажа 39.84
  • EUR
    Покупка 39.6
    Продажа 40.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
16 августа
09:09
Британская разведка нашла признаки того, что РФ теряет контроль над Черным морем
09:07
Обновлено
В оккупированном Крыму возле Джанкоя прогремели взрывы. Чубаров говорит о попадании в боеприпасы
09:05
ВСУ "готовы совершить провокацию" во время поездки делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, а США "повышают ядерные риски": новые фейки от росСМИ
08:41
Россияне из "градов" и "ураганов" ударили по двум районам Днепропетровщины: изуродованы дома и перебит газовод, есть раненые
08:35
Николай Княжицкий
Бродский и Шевченко
07:55
Россия пригрозила США прямым военным столкновением ядерных держав
07:33
Ломаченко решил покинуть Украину
07:20
Оккупанты наступают по направлениям Лисичанский нефтеперерабатывающий завод - Ивано-Дарьевка и Старомихайловка - Невельское, - Генштаб ВСУ
07:16
Кулеба
Кулеба рассказал, что ему сказал Байден за два дня до полномасштабного вторжения РФ
06:50
В Госдепе заявили, что конгрессмены продолжат посещать Тайвань вопреки протестам Китая
06:44
ЛНР
Наемники РФ из ОРДЛО отказываются воевать за пределами своих областей, - ISW
06:18
Украина поможет истории создать трибунал над Путиным, - Кулеба
05:59
Канада
Канада заморозила российские активы на $320 млн
05:35
Такого массированного удара по Харькову уже не было давно. Терехов рассказал об обстреле большинства районов города
05:17
Иран
Иран направил в Еврокомиссию ответ о возобновлении ядерного соглашения
04:54
Приложение "Дия"
Документы на английском и шеренг авто: Діяпроводит тестирование новых услуг
04:31
В России хотят узаконить "каннибализм" самолетов
04:08
На фоне угрозы КНДР, США, Южная Корея и Япония провели противоракетные учения в Тихом океане, – Пентагон
03:45
В Запорожье дважды за ночь звучала воздушная тревога и слышны взрывы
03:24
В МИД Украины убеждены, что Китай пока "сохраняет нейтралитет" по отношению к России
02:59
хакер
В Microsoft разоблачили хакерскую операцию России против стран НАТО
02:36
На фото уничтожена военная техника оккупантов
"Танки есть, а экипажей – нет": В России за полтора месяца не смогли сформировать новый батальон
02:13
На Юге ликвидировано 3 опорных пункта врага и уничтожено 23 захватчика
01:50
Враг 15 августа не совершил ни одного успешного продвижения, все попытки закончились потерями и отступлением, - Генштаб
01:27
Отмена виз для россиян: ключевые решения Финляндии, Польши и стран Балтии, - Кулеба
01:04
Британия первой в мире одобрила вакцину сразу от двух штаммов коронавируса
00:38
За минувшие сутки ВСУ уничтожили 3 склада с боекомплектом оккупантов в Донецкой и Херсонской областях, - Братчук
00:15
Латвия
"Уже показывают результаты на поле боя": Латвия предоставила Украине 6 гаубиц M109
00:03
"Может ударить по ЕС, Турции, Грузии": Зеленский призвал к жестким санкциям против России из-за ее действий в отношении ЗАЭС
2022, понедельник
15 августа
23:45
ИгорьТерехов
Оккупанты снова ударили по Харькову из артиллерии, - мэр
22:57
В Сумской области из-за подрыва на мине тяжело ранен комбайнер, оккупанты выпустили по меньшей мере 50 снарядов по приграничным общинам
21:59
"Из 30 человек осталось 11, наша арта х**рит по нам, а по спискам я в Москве": оккупант пожаловался на потери и невыплату денег
21:33
В Мариуполе оккупанты активно возводят военные укрепления недалеко от анонсированного строительства микрорайона, - советник мэра
21:00
Эксклюзив
Мэрия Николаева объявила тендер на ₴25 млн для озеленения регулярно обстреливаемых россиянами районов, - депутат облсовета Москаленко
20:59
Аналитика
Сергей Згурец
Преимущество ВСУ на Юге, позорная конспирация вагнеровцев, пробуксовка россиян на Востоке. Колонка Сергея Згурца
20:54
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:27
Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма
19:57
Эксклюзив
Россия полностью уничтожила 2 млн кв. м многоэтажного жилого фонда Мариуполя, - депутат горсовета Забавин
19:54
Уничтожили склад боеприпасов, 7 оккупантов и технику: "Азов" показал видео спецоперации на Харьковщине
19:46
Новая Зеландия отправляет еще 120 инструкторов обучать украинских военных в Британии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV