Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Экс-глава СБУ дал комментарий по поводу информационной утечки из Пентагона.

"По моей оценке, это была попытка российских спецслужб через вербовку агентов среди американского военного технического персонала получить доступ к сети обмена документами, данными, справками министерства обороны США. Одного из таких агентов ФБР задержало. А другого агента в США, я так понимаю, что это женщина, ФБРовцы уже вышли. Эта дама вела один из телеграмм-каналов, куда размещались возможные папки и файлы, снятые с технической сети обмена информации Пентагона", - отметил Валентин Наливайченко.

Наливайченко добавил, что задержанный Джек Тейшейра прослужил на одном из объектов Нацгвардии США в довольно отдаленном штате Массачусетс.

"Но самое главное - одна из серьезных версий ФБР, что этих людей, являющихся американскими действующими или бывшими военными, вербовали российские спецслужбы. Один из таких вербовщиков под подозрением, это пожилой мужчина, который уже в разработке. По моему мнению, в ближайшее время мы узнаем больше информации.ФБР задержало именно технического сотрудника Тейшейра для того, чтобы дальше устанавливать тех, кто вербовал, и тех, кто давал задание, также насколько долго такая деятельность им осуществлялась, а возможно и другие были причастны к снятию информации с каналов связи. технической системы Пентагона", – объяснил экспредседатель СБУ.