ФБР вышло на второго завербованного агента в расследовании утечки секретных материалов из Пентагона, - Наливайченко
Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, бывший глава СБУ, отметил, что у ФБР уже в разработке один из вербовщиков агентов среди американского военного технического персонала
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
Экс-глава СБУ дал комментарий по поводу информационной утечки из Пентагона.
"По моей оценке, это была попытка российских спецслужб через вербовку агентов среди американского военного технического персонала получить доступ к сети обмена документами, данными, справками министерства обороны США. Одного из таких агентов ФБР задержало. А другого агента в США, я так понимаю, что это женщина, ФБРовцы уже вышли. Эта дама вела один из телеграмм-каналов, куда размещались возможные папки и файлы, снятые с технической сети обмена информации Пентагона", - отметил Валентин Наливайченко.
Наливайченко добавил, что задержанный Джек Тейшейра прослужил на одном из объектов Нацгвардии США в довольно отдаленном штате Массачусетс.
"Но самое главное - одна из серьезных версий ФБР, что этих людей, являющихся американскими действующими или бывшими военными, вербовали российские спецслужбы. Один из таких вербовщиков под подозрением, это пожилой мужчина, который уже в разработке. По моему мнению, в ближайшее время мы узнаем больше информации.ФБР задержало именно технического сотрудника Тейшейра для того, чтобы дальше устанавливать тех, кто вербовал, и тех, кто давал задание, также насколько долго такая деятельность им осуществлялась, а возможно и другие были причастны к снятию информации с каналов связи. технической системы Пентагона", – объяснил экспредседатель СБУ.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили, что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подделкой и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником слитых секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord. CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
- 14 апреля подозреваемому в раскрытии секретных документов Пентагона военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре официально предъявлены обвинения.
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