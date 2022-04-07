English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией ФБР уничтожило сетевую инфраструктуру российских хакеров

ФБР уничтожило сетевую инфраструктуру российских хакеров

7 апреля, 2022 четверг
03:51
война с Россией ФБР

Федеральное бюро расследований США получило доступ к большинству маршрутизаторов и брандмауэров российских военных хакеров

Об этом сообщает Reuters.

"Операция по взятию под свой контроль Российской цифровой инфраструктуры была предупредительным шагом, направленным на то, чтобы российские хакеры не смогли мобилизовать сломанные устройства в "ботнете" – сети сломанных компьютеров, которые могут бомбить другие серверы мошенническим трафиком", – говорится в сообщении.

"Ботнет" контролировался с помощью вредоносного ПО под названием Cyclops Blink, которое агентства киберзащиты США и Великобритании публично приписали одной из хакерских групп российской военной разведки, которую неоднократно обвиняли в проведении кибератак.

Сотрудники бюро по одобрению суда тайно проникли в тысячи маршрутизаторов и брандмауэров, чтобы удалить вредоносное ПО и перенастроить устройства.

"Мы удалили вредоносное программное обеспечение с устройств, используемых тысячами компаний для сетевой безопасности по всему миру. Мы закрыли двери, через которые россияне проникли в них", – заявил директор ФБР Крис Рэй.

  • Напомним, хакеры Anonymous проникли в систему видеонаблюдения Кремля и показали кадры из путинской резиденции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
хакеры
война новости
Читайте также:
5 апреля, 2022 вторник
ВСУ уже на подступах к Херсону. В радиусе 20 км идут тяжелые бои за город, - депутат Херсонского облсовета
ЗСУ знищили
6 апреля, 2022 среда
Украинские десантники из ПТРК "Стугна" уничтожили единицу российской бронетехники вместе с экипажем, - Генштаб ВСУ
Любов Непоп
5 апреля, 2022 вторник
"Мы поняли эмоциональность Венгрии": посол Украины прокомментировала заявление Орбана о Зеленском как оппоненте
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.83
  • EUR
    Покупка 31.93
    Продажа 32.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
7 апреля
04:20
США поможет ввезти в Украину тысячи интернет-терминалов SpaceX
03:24
В Латвии документы на жительство получили около 13 тысяч беженцев из Украины
02:52
Отныне в чате "Евраг" можно сообщить об убийцах в Буче, Ирпене и Гостомеле
02:16
Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили самолет, беспилотник и крылатую ракету
01:50
Пентагон
Военные ВСУ прошли обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade, – Пентагон
01:14
В Сумской области украинские военные ликвидировали пятерых оккупантов-мародеров
00:53
"Выглядит эффектно, но этого мало", – Зеленский о новом пакете санкций против России
00:44
Денис Монастирский
"Фактически повсюду, где находились российские военные, мы фиксируем одну и ту же картину: нет города, где нет жертв; нет деревни, где нет разрушений", - Денис Монастырский
00:35
Зеленский
"Убитые украинцы и украинки в Буче и Ирпени - последний аргумент для россиян, чтобы определиться, за войну они или за мир", - Зеленский
00:20
В Энергодаре оккупанты начали создавать фейковые органы власти
2022, среда
6 апреля
23:52
Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу над "Челси" в ЛЧ
23:46
Алексей Резников
Российская агрессия создала угрозы для всех стран Черноморского региона, – Алексей Резников
23:38
В Запорожье, Харькове и Днепропетровщине раздались взрывы
23:27
США смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче, - CNN
23:06
Инфографика
Укрзализница обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 7 апреля
22:51
Неизвестно, сколько будет продолжаться война, но Украина может победить, - Пентагон
22:43
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 6 апреля
22:39
Эпифаний отслужил панихиду за убитыми жителями Бучи
22:36
Генпрокуратура начала расследование по факту обстрела оккупированной Балаклеи
22:32
Эксклюзив
Запад не хочет распада России, потому что такой сценарий приведет к существенному усилению Китая, - Магда
22:27
Крупнейший в мире морской рынок страховщиков объявил все морские воды России "военной зоной"
22:22
Под польской Познанью арестовали двух белорусов, собиравших данные о военных объектах, - прокуратура Польши
22:20
Обсуждение членами ЕС новых санкций против России продолжается. Больше всего дискуссий вокруг угольного эмбарго, - Reuters
22:16
6 апреля удалось эвакуировать 4892 человека, - Ирина Верещук
22:10
В Гостомеле до 14 апреля был введен комендантский час
21:59
На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили 9 атак врага, уничтожили десятки единиц вражеской техники и два самолета
21:52
Российское министерство обороны снова спекулирует выдумками о "химической атаке" со стороны Украины
21:46
В Берлине тысячи человек легли под парламентом и потребовали ввести эмбарго на российские газ, уголь и нефть
21:44
Обновлено
Россияне из артиллерии обстреляли жилой массив Северодонецка, пылают 10 многоэтажек, - Гайдай
21:43
Отбили 3 атаки, уничтожили 60 врагов и 12 единиц техники, в том числе 1 самолет, - ОТГ "Восток"
21:35
Кулеба
Ограничения против приближенных Путина и Лаврова, заморозка активов, блокировка Сбербанка: Кулеба детализировал новые санкции против РФ
21:34
"Циническое утверждение, что это инсценирование, распространенное Россией, вернется к тем, кто распространяет эту ложь", - Шольц о преступлениях россиян в Украине
21:30
Intel, Twitter и российская Hydra. В Минцифре перечислили успехи технологической блокировки России и Беларуси
21:28
Кто еще не отправился домой, обращаюсь: пожалуйста, немного подождите. Остается вероятной угроза обстрелов города, - Кличко обратился к киевлянам
21:15
Украинское издательство "Лаборатория" отказалось переиздавать книгу Меркель
21:14
Легендарная рок-группа Metallica пожертвовала для помощи украинцам полмиллиона долларов
21:14
В области уже обнаружено более 100 убитых и замученных гражданских, - глава Сумской ОВА
21:08
Польское правительство выпустило пособие о том, как подготовиться к войне
20:59
В Мариуполе, после бомбардировки россиянами больницы, заживо сгорели почти 50 человек
20:59
Эксклюзив
Проблема коллективного Запада в том, что там надеются договориться с Россией, - Огрызко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV