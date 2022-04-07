ФБР уничтожило сетевую инфраструктуру российских хакеров

Об этом сообщает Reuters.

"Операция по взятию под свой контроль Российской цифровой инфраструктуры была предупредительным шагом, направленным на то, чтобы российские хакеры не смогли мобилизовать сломанные устройства в "ботнете" – сети сломанных компьютеров, которые могут бомбить другие серверы мошенническим трафиком", – говорится в сообщении.

"Ботнет" контролировался с помощью вредоносного ПО под названием Cyclops Blink, которое агентства киберзащиты США и Великобритании публично приписали одной из хакерских групп российской военной разведки, которую неоднократно обвиняли в проведении кибератак.

Сотрудники бюро по одобрению суда тайно проникли в тысячи маршрутизаторов и брандмауэров, чтобы удалить вредоносное ПО и перенастроить устройства.

"Мы удалили вредоносное программное обеспечение с устройств, используемых тысячами компаний для сетевой безопасности по всему миру. Мы закрыли двери, через которые россияне проникли в них", – заявил директор ФБР Крис Рэй.