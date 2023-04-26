ФБР сотрудничает с американскими компаниями для сбора доказательств военных преступлений РФ в Украине
ФБР, американские компании и Украина сотрудничают для сбора доказательств военных преступлений россиян, таких как геолокация и информация с мобильных телефонов
Об этом пишет Reuters.
Специальный агент ФБР, ранее работавший юридическим атташе агентства в Украине, Алекс Кобзанец заявил, что украинские власти собирают цифровую информацию с полей боев и городов, разрушенных войной, с начала полномасштабного вторжения.
"Сбор этих данных, анализ этих данных, работа с ними – это то, в чем у ФБР есть опыт работы", - сказал Кобзанец на конференции по кибербезопасности RSA в Сан-Франциско.
По его словам, эта работа включает изучение информации с мобильных телефонов, криминалистический анализ образцов ДНК, а также анализ частей тел, собранных на полях сражений.
"Следующим шагом будет работа с национальными провайдерами США и передача этой информации... получение информации об абонентах, получение геолокационной информации, где это возможно", - добавил агент.
- Напомним, российская ЧВК Вагнера продолжает деятельность по всему миру, поэтому Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками занимаются ее сдерживанием
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.38
Покупка 37.38Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное