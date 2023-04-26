Об этом пишет Reuters.

Специальный агент ФБР, ранее работавший юридическим атташе агентства в Украине, Алекс Кобзанец заявил, что украинские власти собирают цифровую информацию с полей боев и городов, разрушенных войной, с начала полномасштабного вторжения.

"Сбор этих данных, анализ этих данных, работа с ними – это то, в чем у ФБР есть опыт работы", - сказал Кобзанец на конференции по кибербезопасности RSA в Сан-Франциско.

По его словам, эта работа включает изучение информации с мобильных телефонов, криминалистический анализ образцов ДНК, а также анализ частей тел, собранных на полях сражений.

"Следующим шагом будет работа с национальными провайдерами США и передача этой информации... получение информации об абонентах, получение геолокационной информации, где это возможно", - добавил агент.