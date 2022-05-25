ФБР предотвратило покушение на бывшего президента США

Об этом сообщает Министерство юстиции США .

Покушение на 43-го президента США Джорджа Буша-младшего планировал выходец из Ирака, вероятно, связанный с "Исламским государством".

52-летний житель города Коламбус в штате Огайо Шихаб Ахмед Шихаб, приехавший в США в 2020-м, планировал покушение на Буша с прошлого года. Он следил за экспрезидентом в Далласе, записал видео возле резиденции политика, а также собирался переправить в США через Мексику других участников покушения из Ирака, Турции, Египта и Дании.

ФБР удалось предотвратить покушение благодаря слежке за перепиской подозреваемого в WhatsApp и двум информаторам. Один из них сообщил, что Шихаб является членом подразделения "Аль-Раед", которым руководил бывший пилот иракского диктатора Саддама Хусейна.

Шихаб заявил, что хотел убить Буша потому, что считает его ответственным за гибель многих иракцев и раскол страны.

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