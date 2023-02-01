ФБР обыскивает пляжный дом Байдена из-за секретных документов, - NBC

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на личные источники.

1 февраля утром по местному времени ФБР приступили к обыскам в пляжном доме Байдена в штате Делавер.

Источник заявил, что ордера не было, а обыск производился по согласию. Непонятно, искали ли агенты ФБР то, о чем знают, был ли это широкий поиск более секретных документов.

Личный адвокат Байдена Боб Бауэр говорит, что министерство юстиции проводит обыск при полной поддержке и сотрудничестве с Байденом.

"Согласно стандартным процедурам Министерства юстиции, в интересах оперативной безопасности и целостности, оно стремилось выполнять эту работу без предварительного публичного сообщения, и мы согласились сотрудничать. Поиск сегодня является следующим шагом в тщательном и своевременном процессе Министерства юстиции, который мы будем продолжать полностью поддерживать и содействовать .У нас будет дополнительная информация после завершения сегодняшнего поиска", - сказал Бауэр.

Ранее в резиденции Байдена в Уилмингтоне и в офисе аналитического центра в Вашингтоне нашли документы с грифами секретности, но Бауэр рассказал, что секретных документов в доме президента на пляже не обнаружено, а личные адвокаты Байдена обыскали резиденции Уилмингтон и Рехобот-Бич. .

"Личные адвокаты президента обнаружили потенциальную запись с секретными пометками в резиденции Уилмингтона, среди материалов, хранившихся в прилегающей к гаражу комнате. Когда личные адвокаты президента нашли этот документ, личные адвокаты президента оставили документ там, где он был найден, и приостановили поиск конкретного места, где он находился. После обыска в резиденции Уилмингтона адвокаты перешли в резиденцию Рехобота и провели там обыск. Никаких потенциальных записей в резиденции Рехобот-Бич обнаружено не было, и адвокаты вернулись в Вашингтон, округ Колумбия, поздно вечером .

Напомним, летом 2022 года бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР провели обыск в его доме в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Он утверждал, что правоохранители открыли и сейф политика.

28 января сообщалось, что Федеральное бюро расследований провело обыски в доме президента США Джо Байдена: помимо секретных документов также изъяты личные блокноты политика.

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