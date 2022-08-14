ФБР обнародовало данные экспертизы по делу украинки, которую на съемках застрелил голливудский актер Болдвин
Криминалисты ФБР пришли к выводу, что во время гибели украинской оператора Галины Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина" выстрел из пистолета американского актера Алека Болдвина не мог быть произведен случайно
Об этом сообщает ABC News .
Криминалисты Федерального бюро расследований заявили, что револьвер, после выстрела из которого погибла Галина Гатчинс, не мог выстрелить без нажатия на спусковой крючок. Они объяснили, что револьвер F.lli Pietta, использованный на съемках фильма "Ржавчина" в качестве реквизита, не мог выстрелить во время возведения курка наполовину или на четверть.
Алек Болдвин, державший в руках револьвер на съемках, ранее утверждал, что не нажимал на крючок.
В то же время ABC приводит результаты судебно-медицинской экспертизы, свидетельствующие, что Галина Гатчинс погибла в результате несчастного случая. Эксперты не нашли никаких убедительных доказательств, что револьвер умышленно зарядили боевыми патронами.
Представители Алека Болдвина и Анны Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке "Иржи", пока не комментировали выводы.
- 22 октября 2021 года Алек Болдвин во время съемок фильма застрелил Галину Гатчинс .
- В феврале 2022 года семья Галины Гатчинс подала иск против Алека Болдвина.
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