ФБР не выявило заговора сторонников Трампа во время штурма Капитолия

Об этом рассказывает Reuters .



Сообщается, что несмотря на аресты более 570 подозреваемых в штурме Капитолия, ФБР сейчас считает, что насилие не было централизовано координированным "ультраправыми группами" или публичными персонами из числа сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Следователи ФБР выяснили, что группы протестующих, включая ультраправые группировки, стремились ворваться в Капитолий. Однако доказательств того, что они были организованны, найти не удалось.



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"Есть пять процентов этих групп, которые были более или менее организованные", - уточнил собеседник агентства. В то же время остальные протестующие не имели отношения к таким группам.

По его словам, мятежники не имели планов насчет того, что делать после проникновения внутрь Капитолия.