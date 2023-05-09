ФБР ликвидировало сеть вредоносных программ Snake, использующихся ФСБ РФ

Об этом сообщили в Министерстве юстиции США

"Сегодня Министерство юстиции объявило о завершении санкционированной судом операции под кодовым названием MEDUSA, направленной на срыв глобальной одноранговой сети компьютеров, скомпрометированных сложным вредоносным программным обеспечением под названием Snake, которое правительство США приписывает подразделению внутри Центр 16 Федеральной службы безопасности ФСБ)", - отметили в ведомстве.

В Министерстве юстиции отметили, что вредоносное программное обеспечение Shake использовали для похищения важных документов стран НАТО

"На протяжении почти 20 лет это подразделение, которое в судебных документах называют Turla, использовало версии вредоносного программного обеспечения Snake для похищения конфиденциальных документов из сотен компьютерных систем по меньшей мере в 50 странах, принадлежащих к Организации Североатлантического договора (НАТО). ). правительств стран-членов, журналистов и других целей, представляющих интерес для Российской Федерации. После похищения этих документов Turla похищал их через тайную сеть компьютеров, непроизвольно скомпрометированных Snake, в Соединенных Штатах и по всему миру", - добавили в Министерстве юстиции.