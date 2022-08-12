ФБР изъяло 11 комплектов секретных документов во время обысков у Трампа, - The Wall Street Journal
Агенты ФБР, обыскавшие дом бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, обнаружили 11 наборов секретных документов, в том числе некоторые из них обозначены как совершенно секретные и предназначены для доступа только в специальных государственных учреждениях
Об этом сообщает "The Wall Street Journal".
Агенты Федерального бюро расследований изъяли у Трампа около 20 ящиков с вещами, подшивки фотографий, рукописную записку и помилование его соратника Роджера Стоуна.
Также в списке конфискованного была информация о "президенте Франции".
Кроме того, из изъятого известно о четырех документах – с грифом "совершенно секретно", еще три – с грифом "секретно" и еще три – конфиденциальные. Подробностей о содержании документов не предоставляют.
Адвокаты Трампа утверждают, что тот воспользовался своими полномочиями, чтобы рассекретить материалы до ухода с поста. Несмотря на то что у президента есть полномочия рассекречивать документы, существуют федеральные правила, которые определяют этот процесс.
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