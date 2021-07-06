Об этом сообщает посольство США в Украине.



"ФБР и НАБУ восстановили меморандум о взаимопонимании, который продолжит сотрудничество в делах, касающихся обеих стран. Преступность и коррупция имеют транснациональный характер. Правоохранительные органы также должны быть транснациональными", - говорится в сообщении.

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