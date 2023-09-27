Фаворитом на парламентских выборах в Словакии будет партия пророссийского экс-премьера Фицо, - опрос
Роберт Фицо, бывший премьер-министр Словакии и лидер партии Smer, выступивший против непоколебимой поддержки Украины Братиславой, может иметь преимущество на предстоящих парламентских выборах
Об этом информирует The Guardian .
Популистская политическая партия ведет с 18% голосов, в то время как либеральная "Прогрессивная Словакия" занимает второе место с 16,6%. "Глас", который может стать главным лидером и сформированный политиками, вышедшими из Smer, имеет 13,7%.
Фото: Скрин
Многие другие партии получают менее 10%. Ультраправа "Республика" имеет 7,7%.
Сообщается, что бывший словацкий премьер-министр Роберт Фицо выступал с критикой западных санкций против России, а правозащитники обвиняют его в подстрекательстве ненависти к ЛГБТ-сообществу. Критики возмущены тем, что, если он вернется к власти, это может повредить демократические институты и изменить внешнюю политику Словакии. Однако в политической партии эти страхи считают необоснованными.
30 сентября в Словакии пройдут четвёртые внеочередные парламентские выборы. Это будут девятые выборы в словацкий парламент в истории страны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.52 Покупка 37.52Продажа 38.21
- EUR Покупка 40Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное