Об этом информирует The Guardian .

Популистская политическая партия ведет с 18% голосов, в то время как либеральная "Прогрессивная Словакия" занимает второе место с 16,6%. "Глас", который может стать главным лидером и сформированный политиками, вышедшими из Smer, имеет 13,7%.

Фото: Скрин

Многие другие партии получают менее 10%. Ультраправа "Республика" имеет 7,7%.

Сообщается, что бывший словацкий премьер-министр Роберт Фицо выступал с критикой западных санкций против России, а правозащитники обвиняют его в подстрекательстве ненависти к ЛГБТ-сообществу. Критики возмущены тем, что, если он вернется к власти, это может повредить демократические институты и изменить внешнюю политику Словакии. Однако в политической партии эти страхи считают необоснованными.

30 сентября в Словакии пройдут четвёртые внеочередные парламентские выборы. Это будут девятые выборы в словацкий парламент в истории страны.