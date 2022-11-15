FAVBET принимает прогнозы на президентскую гонку НОК Украины: В фаворитах – Жан Беленюк

На место выдающегося украинского легкоатлета сейчас претендуют четыре кандидата. Больше шансов на победу FAVBET дает олимпийскому чемпиону, а ныне политику Жану Беленюку, с коэффициентом 1,70, на втором месте с коэффициентом 1,95 – действующий министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Меньше всего букмекеры верят в победу директора УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игоря Малинского, который получил наивысший коэффициент 35,00.

Выборы нового президента НОК пройдут 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины. С 2005 года организацию возглавлял Сергей Бубка, которого в последний раз переизбирали на эту должность в 2018 году. В этом году он впервые отказался выдвигать свою кандидатуру на очередные выборы. Сначала в президентской гонке принимали участие 4 претендента, однако 11 ноября из них выбыла биатлонистка и чемпионка Олимпийских игр Елена Билосюк, которая решила поддержать Жана Беленюка.

Президентская гонка в НОК – не первый раз, когда FAVBET предлагает пользователям делать ставки на события, не связанные непосредственно с соревнованиями. Так, в 2019 году на платформе оператора можно было ставить на первые шаги Президента Зеленского после избрания, а сейчас в разделе "Специальные ставки" открыты тотализаторы на победителя Евровидения, возвращение в ринг Владимира Кличко, имя нового Бонда после Дэниела Крейга и десяток других.