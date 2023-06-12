FAVBET передал 5 млн грн UNITED 24 и присоединился к ликвидации последствий катастрофы в Херсонской области
6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС, создав гуманитарную и экологическую катастрофу национального масштаба. Больше всего от последствий военного преступления оккупантов пострадала Херсонщина по оба берега Днепра — здесь под угрозой затопления оказались более 80 пунктов
Компания FAVBET направила 5 миллионов гривен на ликвидацию последствий теракта на Каховской ГЭС, оперативно поддержав сбор "Допоможемо рятувальникам" официальной фандрейзинговой платформы UNITED 24.
Благотворительный фонд Favbet Foundation также помог привезти в Херсонскую область гуманитарную помощь.
"Когда услышали о трагедии, поняли – нужно немедленно ехать. Быстро организовали все необходимое и уже на следующий день командой работников фонда вместе с нашими друзьями-партнерами отправились в Херсон", — рассказывает член наблюдательного совета фонда Сергей Ковальчук.
Помощь везли двумя бусами. Внутри разместили более трех тонн питьевой воды и тонну медицинских средств для одного из крупнейших лечебных заведений Херсонщины КНП — "Херсонской городской клинической больницы им А.С.Лучанского".
"Персонал больницы – невероятно смелые и ответственные люди. Когда мы привезли помощь, произошел очередной обстрел, в приемное отделение заведения начали поступать раненые. Несмотря на звуки взрывов и прямую угрозу жизни, все работники заведения оставались на местах, помогая пострадавшим и принимая гуманитарную помощь", — комментирует Сергей.
Благодаря слаженной работе волонтеров, сотрудников фонда и больницы, весь гуманитарный груз был успешно доставлен. Сейчас команда фонда готовит следующий пакет помощи по преодолению последствий трагедии.
"Херсонцы оказались в ужасной ситуации. И задача каждого украинца сегодня показать, что мы не оставляем их наедине с бедой, а объединяемся для помощи и поддержки. Favbet Foundation будет продолжать гуманитарную деятельность в регионе, пока положение хотя бы немного не стабилизируется", — добавляет Сергей.
Команда Favbet Foundation занимается гуманитарной деятельностью и оказывает поддержку украинской армии с первых дней полномасштабного вторжения. Фонд передавал гумпомощь в прифронтовые регионы, способствовал эвакуации жителей с оккупированных территорий, а также открыл Центр адаптации для украинских переселенцев в Хорватии.
За полтора года войны при поддержке Favbet Foundation ВСУ получили более 120 автомобилей и 65 современных дронов, а общая сумма помощи армии составила более 65 млн. грн.
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