Компания FAVBET направила 5 миллионов гривен на ликвидацию последствий теракта на Каховской ГЭС, оперативно поддержав сбор "Допоможемо рятувальникам" официальной фандрейзинговой платформы UNITED 24.

Благотворительный фонд Favbet Foundation также помог привезти в Херсонскую область гуманитарную помощь.

"Когда услышали о трагедии, поняли – нужно немедленно ехать. Быстро организовали все необходимое и уже на следующий день командой работников фонда вместе с нашими друзьями-партнерами отправились в Херсон", — рассказывает член наблюдательного совета фонда Сергей Ковальчук.

Помощь везли двумя бусами. Внутри разместили более трех тонн питьевой воды и тонну медицинских средств для одного из крупнейших лечебных заведений Херсонщины КНП — "Херсонской городской клинической больницы им А.С.Лучанского".

"Персонал больницы – невероятно смелые и ответственные люди. Когда мы привезли помощь, произошел очередной обстрел, в приемное отделение заведения начали поступать раненые. Несмотря на звуки взрывов и прямую угрозу жизни, все работники заведения оставались на местах, помогая пострадавшим и принимая гуманитарную помощь", — комментирует Сергей.

Благодаря слаженной работе волонтеров, сотрудников фонда и больницы, весь гуманитарный груз был успешно доставлен. Сейчас команда фонда готовит следующий пакет помощи по преодолению последствий трагедии.

"Херсонцы оказались в ужасной ситуации. И задача каждого украинца сегодня показать, что мы не оставляем их наедине с бедой, а объединяемся для помощи и поддержки. Favbet Foundation будет продолжать гуманитарную деятельность в регионе, пока положение хотя бы немного не стабилизируется", — добавляет Сергей.

Команда Favbet Foundation занимается гуманитарной деятельностью и оказывает поддержку украинской армии с первых дней полномасштабного вторжения. Фонд передавал гумпомощь в прифронтовые регионы, способствовал эвакуации жителей с оккупированных территорий, а также открыл Центр адаптации для украинских переселенцев в Хорватии.

За полтора года войны при поддержке Favbet Foundation ВСУ получили более 120 автомобилей и 65 современных дронов, а общая сумма помощи армии составила более 65 млн. грн.