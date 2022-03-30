FavBet, American Express и Webmoney, - в Минцифре сообщили о новых технологических компаниях, покидающих рынок России и Беларуси

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Сегодня к санкциям от технологических компаний против страны-агрессора присоединились:

American Express приостанавливает торговые операции в РФ и Белоруссии

Webmoney – все операции с рублями запрещены.

Провайдер потокового телевидения Roku удалил российскую государственную телевизионную сеть RT в США.

В России могут полностью исчезнуть ускорители GeForce, часто используемые в майнинг-фермах для добычи криптовалют.

Компания AMD со своими картами Radeon тоже ушла из России.

LetyShops, самый большой кэшбек-сервис на просторах СНГ, заморозил счета и прекратил выплачивать деньги на карты российских банков.

Bet365, ведущая зарубежная букмекерская контора, ушла с российского рынка.

FavBet — по предварительной информации, один из известнейших украинских букмекеров стал удерживать средства российских игроков и переводить их в пользу армии Украины.

BTC-Alpha – приостановила работу с рублями и заблокировала аккаунты россиян.

CEX IO – запретила россиянам создавать новые аккаунты.

Kuna – прекратила работу с рублями.

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