FavBet, American Express и Webmoney, - в Минцифре сообщили о новых технологических компаниях, покидающих рынок России и Беларуси
Цифровая блокада РФ и его партнера продолжается
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Сегодня к санкциям от технологических компаний против страны-агрессора присоединились:
- American Express приостанавливает торговые операции в РФ и Белоруссии
- Webmoney – все операции с рублями запрещены.
- Провайдер потокового телевидения Roku удалил российскую государственную телевизионную сеть RT в США.
- В России могут полностью исчезнуть ускорители GeForce, часто используемые в майнинг-фермах для добычи криптовалют.
- Компания AMD со своими картами Radeon тоже ушла из России.
- LetyShops, самый большой кэшбек-сервис на просторах СНГ, заморозил счета и прекратил выплачивать деньги на карты российских банков.
- Bet365, ведущая зарубежная букмекерская контора, ушла с российского рынка.
- FavBet — по предварительной информации, один из известнейших украинских букмекеров стал удерживать средства российских игроков и переводить их в пользу армии Украины.
- BTC-Alpha – приостановила работу с рублями и заблокировала аккаунты россиян.
- CEX IO – запретила россиянам создавать новые аккаунты.
- Kuna – прекратила работу с рублями.
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