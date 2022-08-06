Fast Recovery plan: Украина обсудила с Германией, Чехией и Японией план восстановления государственных учреждений

Об этом он сообщил в telegram.

По его словам, план восстановления Украины состоит из двух частей – это Fast Recovery plan и послевоенное восстановление. Fast Recovery plan – проекты, которые планируют как можно быстрее реализовать. Это восстановление жилищного фонда, школ, детских садов, больниц и коммунальных сетей.

Во время встречи с госпожой послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен Кирилл Тимошенко презентовал онлайн-сервис, позволяющий в реальном состоянии отслеживать состояние объектов для восстановления. Он отметил, что Украина работает с Всемирным банком для разработки методики калькуляции стоимости восстановления каждого объекта. Также планируют добавлять информацию о начале и завершении строительных работ на объекте, о ходе восстановления, а также о странах, взявших патронат над тем или иным объектом.

Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула сказал, что его страна рассматривает возможность приобщиться к восстановлению Днепропетровщины. По его словам, Fast Recovery plan поможет понять, чем Чехия может помочь прямо сейчас, до наступления зимы. В частности, речь идет о жилье для ВПЛ, обеспечении учебных заведений школьными автобусами, компьютерами и другим оборудованием для обучения.

Также Кирилл Тимошенко пообщался в формате видеоконференции с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Заместитель руководителя Офиса президента рассказал об алгоритме реализации планов на примере Сумской области. Мацуда Кунинори акцентировал внимание на важности работы японских общественных организаций, которые могут оказывать помощь пострадавшим населенным пунктам. Также он добавил, что к реализации восстановления разрушенных объектов могут приобщиться бизнес-сообщество.

По состоянию на 2 августа Вооруженные силы Украины уже деоккупировали 1054 населенных пункта Украины, продолжается восстановление инфраструктуры на этих территориях.

5 августа Дания предложила предоставить Украине 35 единиц техники для восстановления разрушенной в результате обстрелов критической инфраструктуры.

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