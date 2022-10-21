Когда-то Михаил Ромм, советский режиссер, снял фильм "Обычный фашизм". Там как бы о Гитлере. Но между строк можно видеть – что и о Сталине тоже.

Советский режиссер намекал зрителям: фашизм рождается из авторитаризма. Когда можно закрыть СМИ или закрыть журналиста. Когда мэра города можно не выпустить за границу за инвестициями. Ну и так далее. Так рождается авторитаризм. А из него...

Мы сейчас ясно видим фашизм и его проявление с XX века – терроризм в России. Когда бьют по критической инфраструктуре и говорят, что это ответ за то, что мы их не любим.

Когда берут и похищают людей, от которых зависит наша общая безопасность. Вслед за директором ЗАЭС, его заместителем – украли и ключевых менеджеров атомной: начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошека.

Мы сейчас отчетливо видим фашизм и его проявление с XX века – терроризм в России

И Путин собирается удивить своим присутствием G20? Как говорится в России: со свиным рылом – в калашный ряд. И никто и ухом не ведет.

Разве что Цукерберг может меня забанить за сравнение Путина с домашним животным.

Очень горько от такого восприятия. Если бы у Путина не было ядерки и он был неким милошевичем или хусейном – его давно бы порвали. А так – до сих пор считаются.

Когда обезьяна с гранатой шантажирует весь мир и сходит с рук – мы так цивилизацию не построим. И есть у меня глубинное чувство, что Путин умрет в своей постели, а не в камере в Гааге.

Ну, в лучшем случае как Сталин. В постели. Но когда его соратники что-нибудь подсыпят. Да хоть бы и так. Но поскорей.

Источник

Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.