"Фашисты называли себя фашистами, нацисты – нацистами": Климкин предлагает найти корректное определение режима в РФ
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. дипломат Павел Климкин заявил, что нужно найти правильное определение для режима и идеологии Российской Федерации
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
Он отметил, что называть нынешний российский режим можно как угодно, но все же нужно найти корректное для него определение.
"Фашисты когда-то у Муссолини называли себя фашистами, а нацисты называли себя нацистами. Этот режим не будет называть себя как-то вроде рашизма. Да, может быть, но нам нужно также понять для себя и главное – это действительно главное – объяснить другим, что этот режим реваншистский", - заметил Климкин.
Экс-министр отметил, что этот режим готов идти на преступления, чтобы реализовать свою идеологию реваншизма. По его мнению, таким образом режим РФ идет в полную диктатуру. В качестве примера он привел изменения в российском законе об иностранных агентах.
"Они сейчас не по одному назначают так называемых иностранных агентов, но сейчас хотят внести в закон еще изменения, которые фактически введут определение так называемого третьего лица. И это означает, что каждый человек даже не зная, что кто-то определен как иностранный агент, может быть осужден и наказан за любую связь. За чтение поста в интернете и т.д. И это фактически полная зачистка. Это то, что было в классических диктатурах", – сказал эксминистр.
Климкин добавил, что ранее Россия была автократическим государством, сфокусированным на Путине. Однако, по его словам, сейчас она оказалась на пути диктатуры и зачищает всех, кто скажет что-нибудь, что не нравится власти.
"Это зачистка реальности под сегодняшнюю российскую реваншистскую идеологию", - подытожил он.
- 4 мая народный депутат Украины Олег Синютка заявил, что считает решение признать идеологию РФ "рашизмом" - знаковым, ведь это обобщенное название для всех тех, кто поддерживает и совершает преступления в Украине.
- 10 мая народный депутат от "Слуги Народа" сообщил, что Украина зарегистрировала в ПАСЕ предложение резолюции об осуждении идеологии и практик рашизма в Европе.
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