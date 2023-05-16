Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

Он отметил, что называть нынешний российский режим можно как угодно, но все же нужно найти корректное для него определение.

"Фашисты когда-то у Муссолини называли себя фашистами, а нацисты называли себя нацистами. Этот режим не будет называть себя как-то вроде рашизма. Да, может быть, но нам нужно также понять для себя и главное – это действительно главное – объяснить другим, что этот режим реваншистский", - заметил Климкин.

Экс-министр отметил, что этот режим готов идти на преступления, чтобы реализовать свою идеологию реваншизма. По его мнению, таким образом режим РФ идет в полную диктатуру. В качестве примера он привел изменения в российском законе об иностранных агентах.

"Они сейчас не по одному назначают так называемых иностранных агентов, но сейчас хотят внести в закон еще изменения, которые фактически введут определение так называемого третьего лица. И это означает, что каждый человек даже не зная, что кто-то определен как иностранный агент, может быть осужден и наказан за любую связь. За чтение поста в интернете и т.д. И это фактически полная зачистка. Это то, что было в классических диктатурах", – сказал эксминистр.

Климкин добавил, что ранее Россия была автократическим государством, сфокусированным на Путине. Однако, по его словам, сейчас она оказалась на пути диктатуры и зачищает всех, кто скажет что-нибудь, что не нравится власти.

"Это зачистка реальности под сегодняшнюю российскую реваншистскую идеологию", - подытожил он.